L’Espagnol écarte les similitudes du circuit externe de Sakhir avec Monza

Le Madrilène soutient l’expérience F1 dans ce circuit

Carlos Sainz a été prudemment optimiste quant à ses options de podium ce week-end à Sakhir. L’Espagnol souligne que nous ne verrons pas un scénario aussi similaire à Monza, même s’il pense qu’il y aura des opportunités pour sa MCL35 et a également expliqué quelle sera la clé de la course sur le circuit extérieur de Bahreïn.



La dernière fois que la F1 a visité une piste aussi courte avec autant de lignes droites, Sainz était proche de la victoire dans ce GP d’Italie et était le pilote le plus rapide en piste après un Lewis Hamilton absent ce week-end pour avoir été testé positif pour le covid-19. Face à cette situation, Sainz se considère-t-il comme candidat, ou comme favori sur le podium?

«Je ne sais pas, la vérité», a répondu Sainz à la question de SoyMotor.com lors d’une conférence de presse pour un groupe de médias sélectionné. “Depuis Monza, beaucoup de choses se sont passées et les équipes ont changé. Depuis Monza, la vérité est que nous n’avons pas été l’équipe la plus rapide dans la zone médiane dans de nombreuses courses.”

«J’aime être positif, mais le circuit n’a pas grand-chose à voir avec Monza, car il n’a pas autant de lignes droites qu’il y paraît et il n’est pas aussi rapide que Monza, bien qu’il ait deux ou trois longues lignes droites et qu’il soit très court. Cela nous offrira sûrement des opportunités parce que Ce sera un week-end différent qui offrira des opportunités, mais ce ne sera pas comme Monza », a-t-il ajouté.

Sainz, pour sa part, a défendu l’expérience de première classe de courir sur un circuit où les temps au tour seront inférieurs à une minute et où la présence de virages se fait remarquer par son absence.

«C’est un peu étrange, cela me semble différent et les courbes ne sont pas quelque chose d’extraordinaire, mais le fait que le circuit soit si court le rend intéressant et nous devrons nous adapter au trafic, aux batteries, au slipstream, au DRS … ce sera différent. Ce sera certainement une bonne expérience pour la F1, donc je la soutiens “, a admis 55.

Le coureur espagnol a bien sûr anticipé que l’on ne verra pas ce week-end un spectacle de dérapages et de dépassements continus comme on pourrait l’imaginer, puisque les courbes du deuxième secteur le rendront impossible.

“Ce ne sera pas un ovale et ce ne sera pas à environ 500 milles d’Indianapolis, il y a des virages très serrés et une chicane dans le deuxième secteur, donc il sera difficile d’être près des voitures en tête. Ce sera intéressant parce que ce deuxième secteur a sa miette.” et il faut être fort comme ça, car c’est le seul endroit où l’on peut ouvrir un trou ou rester près de l’avant, le reste est tout droit et DRS », a avancé Sainz.

Enfin, la McLaren a déclaré sans aucun doute que George Russell peut gagner la course à ses débuts en Mercedes, en remplacement de Hamilton: “Oui, je ne doute pas que vous puissiez gagner la course en faisant ses débuts si c’est avec cette Mercedes. Avec une sécurité totale “, a terminé.

