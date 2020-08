Carlos Sainz Jnr s’est dit surpris de surclasser les deux pilotes Racing Point à Spa-Francorchamps.

Le pilote McLaren a crédité une configuration «super faible appui» sur sa voiture après avoir pris la septième place sur la grille devant Sergio Perez et Lance Stroll. Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un de ses pilotes finisse devant les voitures roses.

«C’est bien de voir que nous avions effectivement le rythme pour être devant les Racing Points en qualifications, ce qui est un peu inattendu, je dois dire», a fait remarquer Seidl.

«Je pense que ce sera une course intéressante demain si dans des conditions sèches. Si vous regardez ce que nous avons vu vendredi, je pense que c’est une bataille très serrée entre les Renaults, Racing Points et nous. Les AlphaTauris ne sont pas non plus loin. Si alors la dimension supplémentaire de la météo entre en jeu, cela peut être encore plus excitant.

Sainz n’a pas pu surclasser les deux pilotes Renault et doute qu’il puisse défier Daniel Ricciardo ou Esteban Ocon demain.

« Je pense que nous étions dans une position très forte – certainement le plus fort que nous puissions être avec la septième », a-t-il déclaré. «Toutes les voitures que nous avons devant je pense sont plus rapides, tant en course qu’en qualifications. Les Renault ont été trois dixièmes d’avance tout au long du week-end, il est donc difficile pour nous de les battre.

«C’est une surprise de se qualifier avant les Racing Points et je suis presque sûr qu’ils se battront demain, mais au moins, nous sommes au milieu.»

Sainz a révélé que McLaren utilisait un package «super-faible appui» pour le Grand Prix de Belgique qui, selon lui, le rendra vulnérable si la pluie arrive dimanche.

«Voyons quel temps il fera demain», dit-il. «Nous avons choisi d’utiliser un appui très bas, ce qui signifie que si la pluie arrive, nous pourrions souffrir.»

Lando Norris n’a pu se classer que 10e sur la grille après avoir été bloqué par Esteban Ocon lors de son hors-tour avant sa dernière course en Q3.

« Je suis un peu déçu pour le moment car nous aurions certainement pu terminer plus haut avec Lando », a déclaré Seidl.

«Mais malheureusement avec le désordre dans l’avant-tour, il n’a pas eu de sillage sur son tour en Q3 où cela comptait. Et par là, il n’a pas eu la chance de finir plus haut.

«Mais il est encourageant de voir que, encore une fois, nous avons eu les deux voitures en Q3. Donc, quel que soit le type de circuit, nous avons un bon package.

