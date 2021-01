Carlos Sainz et Lucas Cruz ont terminé quatrième de la 10e étape

Problèmes de navigation au début, mais récupérés plus tard

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont de nouveau eu des problèmes de navigation sur la dixième étape du Rallye Dakar 2021. Le duo espagnol avait un bon rythme, mais terminait en quatrième position car au départ de la spéciale quelques minutes très précieuses avaient disparu. Au général, ils suivent le troisième, plus d’une heure derrière les dirigeants.



Après une étape aussi compliquée que celle d’hier, peut-être la plus difficile de ce Dakar jusqu’à présent, c’est aujourd’hui une autre étape de transition: 342 kilomètres chronométrés entre Neom et Al-Ula, avec un premier tronçon entre les vallées de Neom qui céderait la place. aux pistes sablonneuses – également avec des pierres – avant d’atteindre la ville d’Al-Ula.

Bien qu’il s’agisse d’une étape de transition, Carlos et Lucas étaient prêts à obtenir un bon résultat aujourd’hui, mais au premier point de contrôle, ils ont eu droit à deux minutes et le «saignement» a augmenté de plus de six minutes dans la seconde. Problèmes de navigation retournés pour le X-raid espagnol.

Le coureur madrilène a admis que la première partie de la spéciale était très difficile en termes de navigation. Après cette première partie difficile, ils ont rattrapé le temps du vainqueur, car ils ont terminé à 4’12 ” à la ligne d’arrivée, mais ils ont également souffert de la poussière car ils ont dû doubler plusieurs voitures. Journée compliquée en général.

“L’étape n’a pas été mauvaise. Beaucoup de poussière, et aussi au début on a perdu beaucoup de temps à cause de la navigation, mais ensuite tout s’est plus ou moins bien passé”, a déclaré Carlos Sainz à l’issue de la dixième étape de ce Dakar.

«La première partie de l’étape a été très difficile en termes de navigation, nous avons perdu quelques minutes. Puis ça s’est bien passé et nous avons récupéré dans la deuxième partie, mais nous avons dû doubler cinq ou six voitures et il y avait beaucoup de poussière. Ce n’était pas facile. pour moi aujourd’hui, nous sommes derrière d’autres voitures depuis longtemps », a ajouté le madrilène.

