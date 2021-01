Le Madrilène et Lucas Cruz ont remporté la victoire dans l’étape 1

Vous avez subi une crevaison et perdu du temps dans une section délicate

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont remporté la victoire dans la première étape du Rallye Dakar 2021. Le couple espagnol est parti du bon pied, et le pilote madrilène lui-même se dit “heureux”, mais souligne à son tour qu’il s’agit d’une “étape difficile “principalement en raison de sa position de départ retardée.



La crevaison subie hier lors de l’étape du prologue les a fait partir ce matin derrière un “ peloton ” de voitures qui serait une véritable “ gêne ”, mais il est également vrai que c’était une spéciale compliquée en termes de navigation, et en ce sens les ornières. des voitures à l’avant pourraient aider.

Sainz est sorti avec le couteau entre les dents depuis le début. Bien qu’il y ait eu des «outsiders» dans les premiers kilomètres, comme Vaidotas Zala ou Martin Prokop, la bataille pour la victoire a été menée pratiquement de bout en bout par Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel.

Mais, malgré la victoire, Carlos a voulu souligner la difficulté de l’étape. Le Madrilène a subi une crevaison et est même arrivé au bivouac avec sa voiture légèrement endommagée, en plus d’avoir perdu du temps dans un tronçon de navigation difficile. Cela n’a pas été vraiment une journée facile.

«C’était une étape difficile. Nous avons dû doubler de nombreuses voitures et à cause de cela nous avons crevé une fois, et dans une zone de navigation difficile, nous avons perdu un peu de temps. Malgré cela, nous sommes globalement heureux. Demain, nous ouvrirons la piste. et ce sera une journée difficile », a déclaré Sainz.

Comme le dit le pilote espagnol, demain ce sera à son tour d’ouvrir la piste, et cette fois ce sera 457 kilomètres contre la montre entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir. Les premiers kilomètres de dunes de ce Dakar arriveront, il faudra donc se défendre contre les «attaques» de Nasser Al-Attiyah et compagnie.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard