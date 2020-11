L’Espagnol espère pouvoir répéter les bonnes performances de 2019

Le 55 ne s’est pas inquiété d’éventuelles pénalités moteur jusqu’à la fin de l’année

Carlos Sainz a été optimiste quant aux résultats attendus pour les deux week-ends de course consécutifs à Bahreïn, sur un circuit où McLaren a très bien fait en 2019, même si le natif de Madrid ne sait pas si cela ira si bien qu’il pourra se battre pour un podium.



La dernière fois que la F1 a visité un circuit similaire à Sakhir en 2020, c’était en Autriche et en Styrie, où McLaren a réalisé un podium et deux tours les plus rapides, de sorte que la bonne sensation d’avance inonde la boîte de Woking à Bahreïn.

«Nous irons mieux que dans les courses précédentes, même si je ne sais pas si nous pouvons parler de podiums. Dans les circuits normaux, il y a plusieurs équipes devant comme Renault, Racing Point ou encore Ferrari ou AlphaTauri peuvent nous battre, donc c’est une bonne nouvelle de revenir sur un circuit où Nous avons bien fait l’an dernier et j’espère que cette année se passera également bien, même si je ne sais pas si ce sera pour le podium », a déclaré Sainz lors d’une conférence de presse pour un petit groupe de médias, dont ce titre.

En ce qui concerne le championnat des pilotes, Sainz a devancé Lando Norris en Turquie et un seul point les sépare, au milieu de la bataille de McLaren avec Renault, Racing Point et Ferrari pour la troisième place de la Coupe du monde par équipe. Sainz ne pense pas qu’il devrait faire preuve de prudence pendant la course en raison de cette circonstance, car c’est courant pour les pilotes.

«Chaque fois que vous affrontez votre coéquipier, vous êtes à égalité, surtout Lando et moi qui sommes toujours proches l’un de l’autre, et là l’équipe vient nous arrêter parfois. Mais en général, les équipes ont tendance à calmer les joueurs. pilotes, car l’insistance naturelle est toujours d’aller un peu plus à la limite », a-t-il détaillé.

Enfin, étant dans la phase finale de la saison 2020, Sainz a évalué dans quel état son cycle moteur est au-dessus des trois permis avant sanction et l’Espagnol a prédit une bonne santé à son dernier moteur et ne pense pas que la fiabilité ira. être un problème à Bahreïn ou à Abu Dhabi.

“Je pense que nous allons bien. J’ai eu ce problème dans le premier moteur de la saison, mais à partir du deuxième moteur, tout s’est bien passé et j’ai mis le troisième moteur il y a trois courses et en principe il finira vieux mais la saison se terminera, cela ne devrait pas nous poser de problèmes car le vendredi nous utilisons de vieux moteurs », a-t-il conclu.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard