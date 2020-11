Le Madrilène s’est senti à l’aise avec la voiture lors des essais libres

Met en évidence l’égalité du groupe intermédiaire et la dégradation des pneumatiques

Carlos Sainz a connu une journée positive vendredi au GP de Bahreïn F1 2020. Le natif de Madrid est satisfait de la performance de sa McLaren et pense qu’ils peuvent être en avance ce week-end, bien qu’il prédit une bataille serrée.



Carlos a été particulièrement éblouissant lors de la première séance d’essais libres, au cours de laquelle il a terminé quatrième; dans la seconde, il n’a pu être que treizième, même s’il n’a pas été en mesure de faire un tour rapide sur le pneu tendre.

Pour cette raison, le coureur espagnol est convaincu qu’il peut obtenir un bon résultat au Grand Prix de Bahreïn. Cependant, il a voulu en même temps faire preuve de prudence car le groupe du milieu est très serré.

“Ce fut une journée positive. Dès les premiers essais libres, je me suis senti à l’aise avec la voiture et nous avons pu évoluer. Dommage qu’avec le pneu tendre je n’ai pas pu réaliser un tour rapide, mais je suis content car je pense que nous pouvons être en tête ce week-end. semaine », a commenté Sainz.

“Cela a été incroyablement serré une fois de plus et nous attendons avec impatience une nouvelle bataille serrée ce week-end. Dans le groupe du milieu, il y a actuellement cinq équipes et il n’y a que deux dixièmes parmi les cinq équipes. Nous verrons qui termine, mais pour le moment, c’est impossible à prédire. “, a ajouté.

Concernant les pneus, qui ont tendance à souffrir à Sakhir, Carlos souligne que cela peut être un week-end spécial avec une plus grande variété de stratégies et pense que ce sera un défi de voir quel composé est le meilleur en course.

“C’est un week-end spécial car je pense que personne ne pourra s’arrêter dimanche, ce qui est généralement la” norme “dans ces nouvelles courses de Formule 1, mais cela signifie qu’il y aura de nombreuses options.”

“Les trois composés fonctionnent bien. Oui, tous les trois ont beaucoup de dégradation, mais ils peuvent tous être utilisés en course, il sera donc intéressant de savoir lequel fonctionne le mieux”, a déclaré Carlos Sainz pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard