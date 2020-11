Carlos Sainz a joué dans un grand retour de son propre chef. L’Espagnol a réussi à transformer une 15e place en une excellente cinquième, avec laquelle il a également aidé McLaren à revenir à la troisième place du championnat des constructeurs.



Les chances de Sainz de marquer aujourd’hui ont été réduites hier avec une panne de frein arrière. Cependant, Carlos est sorti comme toujours, au maximum et pour profiter de toute opportunité qui se présentait. Il jouait son propre retour.

Sainz a monté le pneu tendre pour repartir avec un avantage stratégique sur ses rivaux et la clé de sa carrière était de dépasser tous ceux qui partaient sur le pneu moyen et de tenir la piste assez longtemps pour rester en tête après son arrêt.

«Nous sommes partis de la 15e position depuis quelques dimanches et deux retours dans le Top 5. Aujourd’hui, c’était très difficile de sortir avec le pneu tendre, de le faire durer et de dépasser tous ceux qui étaient en moyenne. C’était la clé de la course. Cela a été une surprise pour moi », a reconnu Sainz dans le micro de Movistar + F1.

“De là, j’ai atteint le Top 7 et j’ai approché Lando. L’arrêt au stand nous a coûté d’attaquer Lando à la fin. Ce n’est pas facile de partir de la 15ème position et avec la douce”, a-t-il rappelé.

“La clé a été de pouvoir les doubler sur piste et faire durer le pneu. Je me suis concentré sur les dépassements à la moindre occasion que j’avais et sur le sauvetage d’un pneu quand je ne l’avais pas. Ensuite, aller chez Renault et compagnie était déjà plus facile. J’ai été surpris par un peu pour moi, vraiment », a-t-il souligné.

“J’ai un goût doux-amer parce qu’ils auraient pu se battre avec Lando. Quand vous voyez que le quatrième était à trois secondes … mais je ne vais pas me plaindre”, a déclaré Sainz pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard