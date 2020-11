Carlos qualifie Verstappen: “90% de la grille gagnerait à Mercedes sans Hamilton”

Il ne cache pas son intérêt à tester la Ferrari lors du test d’Abu Dhabi

Carlos Sainz arrive en Turquie après une belle course de trois courses aux points qu’il espère continuer. L’Espagnol est déterminé à mettre fin à son sort McLaren avec une bonne finale de saison et donnera tout son possible lors des quatre dernières courses.



Carlos est conscient que chaque point qu’il peut marquer dans ces courses est clé dans le championnat des constructeurs, pour ce combat pour la troisième position, et aussi dans son retour au championnat du monde, pour oublier un mauvais début de saison. C’est pourquoi il est prêt à tout donner de la Turquie pour obtenir le meilleur résultat possible.

“Le parc d’Istanbul est assez impressionnant. Il est large, ouvert, rapide, glissant, intéressant et stimulant pour les pilotes et les voitures. C’est l’un de mes circuits préférés lorsque j’ai l’occasion de voir des courses d’avant. Avoir l’opportunité de conduire ici est enfin spécial.” , A indiqué Carlos.

“Je suis surpris par les dénivelés, à la télévision on ne les voit pas du tout, la forme des courbes. Ça doit être amusant, on dépend beaucoup du comportement de l’asphalte, il semble que ce sera un peu comme Portimao, difficile de réchauffer les pneus, peut-être pas beaucoup de dégradation, peut-être un peu de grain. Je pense que cela peut créer des courses intéressantes avec ces voitures très difficiles », a-t-il déclaré.

Sainz a souligné que l’obtention de la troisième place de McLaren dans le championnat des constructeurs est au-dessus de tout autre objectif à ce stade de la saison.

“La lutte pour la troisième place est avant tout et elle peut même décider de ce qui se passe entre Lando et moi. Nous devrons nous entraider, notre voiture n’est pas la plus rapide et nous devons tout faire pour terminer troisième. Cela implique une entraide. qui peut décider de la situation entre Lando et moi, je ne sais pas encore. Honnêtement, cela me semble un exploit de ne pas être trop loin de Lando avec le nombre de points que j’ai perdu au début », a-t-il déclaré.

“La saison se durcit à mesure qu’elle avance. C’est excitant, nous continuerons à faire de notre mieux. Nous savons que Renault et Racing Point peuvent parfois être plus rapides que nous, mais nous sommes prêts à relever le défi. Nous sommes entre de bonnes mains et je crois que nous pouvons avoir une belle fin de saison. Nous avons au moins réussi à revenir sur une bonne séquence, voyons si nous pouvons terminer la saison au mieux », a déclaré Sainz lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle participait SoyMotor.com.

Sainz souligne que McLaren a une meilleure voiture que celle sur laquelle ils ont couru en Autriche, mais reconnaît qu’ils n’ont pas été en mesure de la développer autant que Renault.

“Il y a des éléments infinis qui nous touchent, même les équipes ne le savent pas. Sinon, nous les résoudrions et serions plus rapides. L’équipe a continué à apporter des améliorations à chaque course. Renault a bien réagi à ces améliorations. Notre voiture est meilleure qu’en course. première course, mais peut-être n’avons-nous pas réussi à l’améliorer autant que Renault », admet-il.

Cependant, les rois du développement sont toujours Mercedes, qui, année après année, parviennent à fabriquer une voiture aussi dominante. À propos de la domination des Allemands, ils ont demandé à Verstappen récemment et Red Bull a reconnu qu’il n’était pas frustré de ne pas pouvoir se battre pour la Coupe du monde et a souligné la supériorité de l’équipe de Toto Wolff avec la phrase “90% de la grille gagnerait avec une Mercedes “.

Carlos Sainz a reconnu qu’il était d’accord avec la déclaration de Verstappen, mais a donné sa propre nuance et a ajouté que la moitié de la grille gagnerait si Hamilton était retiré de l’équation, car Carlos pense que la chose vraiment difficile à Mercedes est de gagner. à Hamilton.

«Je suis d’accord avec Max. 90% de la grille gagneraient des courses avec la Mercedes, il ferait la moitié des Polonais avec Mercedes. Mais si vous mettez cette moitié de la grille contre Hamilton avec la Mercedes, cette demi-grille ne battrait pas Hamilton. Si vous supprimez Hamilton du film, n’importe quel pilote sur la grille gagnerait des courses avec la Mercedes. Hamilton, même s’il est dans la meilleure voiture, est également un bon pilote », a-t-il ajouté.

Et c’est que, pour Sainz, Hamilton a quelque chose de spécial. En particulier, Carlos est frappé par sa capacité à performer sous pression. Lewis est un pilote avec lequel Sainz aimerait vraiment partager une équipe, pour vraiment découvrir ce qui le distingue des autres et ce qu’il peut apprendre de lui.

“Cela fait des années, il y a des détails que vous regardez. Je regarde comment il se comporte sous pression, en Q3 il parvient toujours à tout mettre en place et obtient la pole; comment au moment de vérité il met une seconde et demie à Il faudrait qu’il soit coéquipier pour le voir, sans en être un c’est difficile mais il me semble être l’un des meilleurs pilotes de tous les temps », at-il souligné.

«Dans plusieurs entretiens, on m’a demandé qui j’aimerais avoir comme partenaire des pilotes d’avant et je reconnais que Senna et Schumacher apprennent et sont aussi bons qu’eux», a-t-il déclaré.

Enfin, Sainz n’a pas caché son désir de pouvoir tester la Ferrari dans le test après le Grand Prix d’Abu Dhabi, bien qu’il précise que c’est quelque chose qui ne dépend pas de lui.

“Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à tester la Ferrari, mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA”, a expliqué Sainz.

“Une journée et demie pour se préparer à une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme cela sera fait à Fernando et Ricciardo”, a ajouté Sainz pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard