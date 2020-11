Carlos Sainz a franchi la ligne d’arrivée à Imola en septième position après une course dans laquelle il a trouvé une voiture bien meilleure qu’en qualifications, mais avec un Daniel Ricciardo et un Daniil Kvyat imparables. Le pilote McLaren est satisfait de son résultat aujourd’hui, surtout si l’on considère sa capacité à réagir pour ne pas heurter un Albon qui a filé juste devant lui à quelques tours de la fin.



“Je me suis débarrassé d’un miracle. J’ai dû réagir très rapidement, vous ne vous attendez jamais à un tourbillon juste devant vous. C’est pourquoi ce septième a meilleur goût. Je peux réagir 50 centièmes plus tard et me percuter. Au moins, je suis là”, a-t-il dit. Sainz a commenté dans des déclarations pour Movistar + F1.

«Aujourd’hui, je suis plus satisfait. Nous avons rythmé toute la course. J’étais plus à l’aise avec la voiture et j’ai pu dépasser Lando. J’ai pu améliorer le rythme. Ensuite, j’ai monté le pneu moyen et j’avais plus de rythme que les voitures à l’avant, que Kvyat et compagnie, mais je n’avais pas assez d’avantage pour les dépasser ici », a-t-il ajouté.

“Albon faisait la prise plus que Kvyat. L’Alpha va très vite. J’avais plus de rythme que Kvyat, Albon et compagnie. Puis nous avons rattrapé Leclerc, mais la voiture de sécurité a duré plus longtemps que nous l’aurions souhaité et nous l’avons tous fait.” Nous sommes restés coincés. Je ne sais pas pourquoi ‘Checo’ n’a pas pu y aller, mais vu ce qui s’est passé avec Albon, je devrais être reconnaissant d’être ici », a déclaré Carlos pour conclure.

