Le Madrilène et Laia Sanz seront les pilotes de la première saison de la catégorie

Sainz et Sanz sont tous deux enthousiasmés par la nouveauté de la compétition

L’Extrême E débutera sa première saison en 2021 et ACCIONA, Carlos Sainz et QEV Technologies se sont réunis pour créer une équipe espagnole pour la catégorie: l’équipe ACCIONA Sainz XE. Le Madrilène et Laia Sanz seront en charge des pilotes de ce SUV tout-terrain 100% électrique.



Sainz a mis en évidence l’une des caractéristiques de l’Extreme E, qui est que les équipes sont mixtes, donc elles ont des femmes et des hommes. En outre, il a souligné que les deux seront tout aussi importants, car par règlement, ils doivent parcourir le même nombre de kilomètres.

«C’est sans aucun doute un nouveau type de compétition dans le monde de la course, et pas seulement à cause du type de voiture, qui est 100% électrique et tout-terrain, mais à cause du format. Le fait de concourir dans un championnat où il y a aussi l’égalité des chances entre les sexes, dans lequel les deux pilotes ont la même importance, dans lequel nous allons tous les deux perdre ou gagner ensemble… cela me semble très original et inclusif. Pour un vétéran comme moi, c’est le peu qu’il me reste à prouver: j’aurais laissé un problème en suspens! », A-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par l’équipe.

Pour sa part, Sanz s’est concentrée sur le passage de la moto à la voiture et a été ravie de participer à cette nouvelle catégorie électrique. D’autre part, il a visé l’objectif de l’Extreme E d’être une compétition avec un impact positif net sur les émissions de CO2. Cela implique qu’ils chercheront à réduire leurs émissions et à compenser celles qu’ils émettent.

«Je suis très motivé et enthousiasmé, c’est pour moi une étape importante; Les voitures ont toujours attiré mon attention et à côté de Carlos, je suis sûr que j’apprendrai beaucoup. Le championnat est nouveau en soi et il est très intéressant que les équipes soient composées d’hommes et de femmes. Cela inclut également le concept de durabilité: il faut commencer à y réfléchir, je crois que les races vont de plus en plus tirer dans cette direction », a-t-il expliqué.

ACCIONA et QEV Technologies sont toutes deux impliquées dans le développement durable et le respect de l’environnement à travers le sport automobile. Le premier dirigeait déjà une équipe avec une voiture électrique, alors qu’il était sur le Dakar en 2017. Le second a participé au développement de l’Arcfox GT et de l’Hispano Suiza Carmen Boulogne, ainsi qu’en Formule E. Il a également exprimé son intention d’utiliser sport pour transférer les connaissances acquises aux tramways.

Le SUV tout-terrain de ce championnat sera l’Odyssey 21 et ses batteries seront alimentées grâce à l’hydrogène vert. Son moteur développe 557 ch et atteint 100 kilomètres à l’heure en 4,5 secondes. De plus, il est prêt à gravir des pentes allant jusqu’à 130%.

La catégorie débutera le 20 mars 2021 avec le Desert X Prix en Arabie Saoudite. Il sera suivi de l’Ocean X Prix au Sénégal les 29 et 30 mai, de l’Arctic X Prix au Groenland les 28 et 29 août, de l’Amazon X Prix au Brésil les 23 et 24 octobre et du Glaciar X Prix en Argentine les 11 et 12 décembre. Dans tous ces scénarios, l’impact du changement climatique sur les écosystèmes menacés sera montré.

