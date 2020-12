Aujourd’hui, le premier jour du test officiel Extreme E a eu lieu en Aragon

Le Madrilène souligne que la voiture n’a pas beaucoup de liberté en termes de réglages

Cela n’exclut pas l’arrivée des marques, pour autant qu’elles puissent mettre en valeur leur technologie

Carlos Sainz lancera un nouveau défi dans sa carrière sportive l’année prochaine. Le double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar participera à la première saison Extreme E aux côtés de Laia Sanz, en plus de diriger sa propre équipe, l’Acciona Sainz XE Team. Mais, en termes de conduite pure, le madrilène estime que le plus gros défi sera de s’adapter à la voiture, car il n’a pas beaucoup de liberté de réglage.



Au cours de cette même journée, le premier test officiel que la catégorie a réalisé en vue de son rendez-vous inaugural s’est tenu en Aragon et demain aura lieu la deuxième et dernière série de tests. Carlos souligne que la voiture ne supporte pas beaucoup de changements en termes de configuration, il espère donc que les pilotes devront s’adapter à leurs montures et donc l’expertise de celles-ci brillera plutôt que les performances des véhicules.

“Peu de changements que vous pouvez faire. C’est la même chose pour tout le monde: les mêmes amortisseurs, mais avec la possibilité d’avoir des ressorts différents. Oui, il existe différentes cartes de configuration de puissance, mais au niveau du châssis il y en a très peu. J’ai toujours aimé travailler sur les voitures. et les adapter à ma façon de conduire, mais c’est un défi de plus et c’est pareil pour tout le monde. Ce sera le conducteur qui devra s’adapter à la voiture », a commenté Sainz lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle SoyMotor.com a eu accès .

Précisément comme il y a très peu de tests avant la première course de la saison, qui se déroulera dans un lieu bien connu des “ Dakarianos ” – le lac Rose -, le pilote madrilène a préféré concentrer le programme d’aujourd’hui sur l’adaptation à la voiture et il espère qu’ils passeront de moins en plus tout au long du championnat. Sur les «grands noms», il met en avant Sébastien Loeb et Mattias Ekström.

“Honnêtement, je pense que ça a été une bonne journée de test. Il y a eu des moments, mais personne ne sait le pouvoir de chacun. Nous n’essayons pas de gagner du temps, mais d’apprendre. Il y a de grands spécialistes de pilotes comme Loeb, Ekström et d’autres de Très haute qualité. Il y a aussi beaucoup de pilotes avec plus d’expérience que Laia, mais nous allons faire notre chemin. ”

«Nous ne savons pas vraiment quel genre de reconnaissance il y aura, s’ils nous laissent faire un entraînement gratuit. Après les première et deuxième courses, les pilotes finiront par l’apprendre – le parcours -. Comme c’est la même chose pour tout le monde, nous marcherons sur le chemin, verrons où nous en sommes l’important est de passer de moins en plus dans le championnat », a ajouté le pilote espagnol.

Il a également osé comparer l’Odyssey 21 avec le Mini JCW Buggy. «Ce sont deux voitures totalement différentes, difficiles à comparer. L’une avec deux roues motrices et l’autre avec quatre; le poids de cette voiture est moindre et elle a plus de puissance, mais au niveau des suspensions, il est clair que la Mini est beaucoup plus développée que celle-ci. Sur un circuit de 1,4 kilomètre comme celui d’aujourd’hui, lisse et sinueux, il est clair que cette voiture balayerait la Mini car elle est 4×4 et a 500 chevaux, il n’y aurait pas de couleur; mais sur un terrain comme celui de la première course, eh bien nous n’avons pas encore tourné. ”

En revanche, elle n’exclut pas l’arrivée des marques au championnat, pour autant que l’organisation leur permette de proposer et de développer leur technologie. “Si le championnat est réussi et que l’organisation ouvre un peu la main pour que les marques puissent mettre leur cachet et leur technologie, évidemment nous ne l’excluons pas”, a déclaré Carlos Sainz pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard