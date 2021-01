Le Madrilène a bouclé plus de 100 tours lors de ses débuts à Fiorano

L’Espagnol tente d’expliquer ses sentiments en portant du rouge

Carlos Sainz a analysé ce que le premier jour portant du rouge Ferrari lui a donné. L’Espagnol était très excité et satisfait après avoir piloté la SF71-H à Fiorano.



Sainz a pu boucler plus de 100 tours lors de ses débuts officiels en Ferrari. Le 55 a déclaré avoir pu dormir près de huit heures malgré sa nervosité la nuit dernière, et qu’une fois sur le circuit, il était satisfait du travail effectué sur la piste, avec 350 kilomètres parcourus.

“J’ai bien dormi, même si j’étais très nerveuse. Je me suis levé à six heures et demie parce que j’avais des réunions avant le tournage. C’était une journée très spéciale pour moi, mais heureusement, j’ai pu me concentrer sur l’objectif d’aujourd’hui quand j’ai abaissé mes visière », expliqua Sainz.

Sainz n’a pas pu trouver d’adjectifs pour décrire ses sentiments en tant que pilote de Formule 1 Ferrari: “C’est difficile d’expliquer ce que je ressens. La journée a été très spéciale et elle a été très positive. J’ai ressenti beaucoup de choses différentes. Je ne peux pas l’expliquer. Avec des mots, mais c’est très spécial de le vivre. ”

Le pilote espagnol a précisé sur quoi son travail s’est concentré aujourd’hui, qui tournait essentiellement autour de l’idée de se familiariser pleinement avec sa nouvelle équipe.

«Nous avons testé le volant, les sorties … en général, tout avec les ingénieurs et les mécaniciens. Bien que nous ayons bien travaillé, il m’a été difficile d’y croire, car je n’ai jamais pensé que je pourrais être ici. Depuis tu es entré dans Fiorano tu as commencé à ressentir des choses très spéciales », a terminé.

