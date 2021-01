Il veut faire sa marque à sa manière au lieu de suivre les traces de son idole

Carlos assure que la popularité de la conduite pour Ferrari ne le changera pas

Carlos Sainz a déclaré que plus que d’imiter la trajectoire de Fernando Alonso, il veut tracer sa propre voie chez Ferrari et construire le prochain chapitre de la Formule 1 en Espagne.



Carlos Sainz veut faire une brèche dans les livres d’histoire de la Formule 1 à sa manière au lieu d’essayer de suivre les traces de Fernando Alonso, qui est son idole depuis son enfance.

“Il a été un pilote extrêmement solide, mais il n’y aura plus jamais un autre Fernando Alonso. Il a été le premier, le pionnier à bien des égards, J’essaye juste de tracer mon propre chemin, ma propre façon de faire les choses, de voir les choses, de conduire et je vais voir où cela me mène », a déclaré Sainz dans des déclarations sur le portail Web Crash.net.

“J’ai déjà été chez Renault, mais je n’ai pas obtenu deux titres. Je pense les trajectoires sont toujours impossibles à comparer parce que vous ne rejoignez pas les équipes au même moment, ce sont des moments complètement différents, avec des rivaux complètement différents », a-t-il souligné.

“Ce que je sais, c’est qu’un jour je veux me battre pour une Coupe du monde et je veux entrer dans cette position le plus rapidement et le plus rapidement possible car je me sens prêt pour le défi”, at-il ajouté.

Jusqu’à la semaine prochaine, Sainz ne fera pas son premier essai chez Ferrari. Cependant, l’Espagnol ressent déjà l’impact du «tremblement de terre» qui s’est produit en Espagne lorsqu’il a été annoncé comme pilote de la Scuderia.

“Je ressens déjà un peu l’impact depuis qu’il a été annoncé parce que c’était quelque chose d’énorme en Espagne et j’espère que cela continuera et continuera de grandir, mais c’était une bonne chose. J’apprécie cela et c’est formidable d’avoir les fans de votre côté, d’avoir l’attention des médias. la communication … Je pense que cela n’apportera que des choses positives. J’ai toujours aimé courir sur mon circuit d’origine et ça s’est toujours bien passé, donc je veux vraiment être honnête », a-t-il déclaré.

Malgré le buzz, Carlos reste terre-à-terre et n’a pas l’intention d’utiliser cette montée en popularité pour explorer de nouveaux mondes, comme la mode.

«J’aime être moi-même. Je n’ai pas l’intention d’explorer un côté ou l’autre de mon image. Je suis un gars très familier, je veux retourner en Espagne et j’aime passer du temps avec mes chiens, avec ma famille et mes amis. Je n’ai pas de très différent d’un gars normal », a-t-il partagé.

“Devenir plus célèbre pour conduire Ferrari ne changera pas ma façon d’aborder les choses. Soudain, je ne vais pas entrer dans la mode ou autre chose que qui je suis. S’il y a un bon sponsor qui correspond à mes valeurs, j’en profiterai, mais je n’ai pas l’intention de faire autre chose », a-t-il conclu.

