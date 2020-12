La FIA a permis à Fernando Alonso de rouler avec Renault

La McLaren Spaniard espère qu’ils lui donneront également le feu vert

Carlos Sainz a montré l’espoir de pouvoir rouler avec Ferrari lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi le 15 décembre, après le “ ok ” de la FIA pour Fernando Alonso de faire de même avec Renault. L’espagnol parle, pour le moment, d’avoir «foi» en lui.



Deux jours après la fin de la saison 2020 à Abu Dhabi, ce qui est traditionnellement connu comme le test des jeunes pilotes sera organisé à Yas Marina, où des joueurs prometteurs du sport automobile auront l’occasion de tester les voitures de première classe.

La réalité est que ce sont les jeunes qui paient pour passer ces tests et qu’ils ne sont pas utiles aux équipes de F1 elles-mêmes. Face à cette situation, les pilotes qui changent d’équipes pour 2021 ont demandé à la FIA et à leurs propres équipes – présentes et futures – de pouvoir faire quelques premiers kilomètres avec leurs futures montures, compte tenu des trois jours de pré-saison qui auront lieu en février de la course. entrant.

Carlos Sainz avait déjà jeté l’éponge sur ses options pour monter sur la Ferrari SF1000, comme les Italiens ont confirmé Robert Shwartzman et Antonio Fuoco pour ce jour du 15 décembre, même si les récents mouvements plus permissifs de la FIA, ont donné de l’espoir. à Sainz. Bien que pour le moment, ce ne soit que cela, l’espoir.

“La main a été un peu ouverte par la FIA, donc ça peut générer une opportunité, mais je ne sais toujours pas car rien n’a été confirmé. Mais le fait que la FIA m’ait ouvert la main avec quelques pilotes. c’est vrai. Je pense que cela devrait aider tous les pilotes qui veulent tester à Abu Dhabi, et il reste encore quelques jours pour savoir ce qui va se passer, mais mon intention est de participer au test donc je vais essayer “, a déclaré Sainz dans une conférence de presse pour un petit groupe de médias, parmi lesquels figurait ce titre.

