Sainz et Sanz partagent leurs sentiments après avoir présenté l’équipe 100% espagnole de XE

Laia Sanz fera le saut officiel de deux à quatre roues

Carlos Sainz et Laia Sanz ont décrit leur enthousiasme d’être les premiers pilotes de l’équipe 100% espagnole Extreme E, qui fera ses débuts en 2021 aux mains d’Acciona et de QEV Tech. Sainz fera ses débuts dans une nouvelle catégorie à 59 ans tandis que celle-ci Ce sera le passage officiel de Sanz de deux à quatre roues.



Carlos Sainz s’est contenté d’avoir une multiple championne du monde et référence du Dakar chez les femmes en tant que coéquipier et a ironisé sur le désir qu’il a d’essayer une nouvelle catégorie avant de prendre sa retraite.

“Avec Laia comme partenaire, nous rassemblons tous les ingrédients pour qu’une équipe espagnole puisse se battre au plus haut niveau possible, tel est l’objectif”, a analysé Sainz dans une présentation à laquelle cet entête a assisté.

“C’est sans aucun doute un nouveau type de compétition dans le monde de la course et pas seulement à cause du type de voiture, mais aussi à cause du format. Le fait de concourir avec l’égalité des sexes me semble très original. Pour un vétéran comme moi C’est le peu qu’il me reste à prouver: j’aurais laissé un sujet en suspens! », A-t-il terminé.

Laia Sanz a été 13 fois Championne du Monde Trials et 5 fois Championne du Monde Enduro. Elle a terminé dix fois le Rallye Dakar, entre 2011 et 2020, gagnant dans la catégorie moto féminine dans chacune d’entre elles. Elle a également terminé neuvième au classement général en 2015, obtenant le meilleur résultat jamais réalisé pour une femme dans la catégorie moto. Sa participation à la nouvelle équipe Extreme E représente son passage officiel de la moto à la course automobile.

«Je suis très reconnaissant de la confiance que Carlos, QEV Tech et Acciona ont témoignée en moi. Je suis extrêmement motivé et enthousiasmé car c’est une étape importante pour moi. J’ai toujours été intéressé par les voitures de sport et je suis sûr que j’apprendrai beaucoup avec Carlos . Je l’admire beaucoup, former une équipe avec lui est un cadeau. J’espère être à la hauteur des attentes et apprendre rapidement à aider l’équipe le plus rapidement possible », a expliqué Sanz.

Pour la Catalane, sauter de deux à quatre roues est l’un de ses grands objectifs, et l’opportunité de concourir en Extreme E est la meilleure courbe d’apprentissage pour y parvenir: “Mon rêve est de piloter un Dakar avec une voiture, je pense Je suis au bon endroit pour apprendre. Je suis ravi de ce défi. ”

«Je pense que l’expérience que j’ai sur le Dakar est peut-être importante, mais des terrains comme la Patagonie argentine vont être totalement différents de ce que j’étais auparavant. Les pilotes de Rally Raid conduisent toujours dans l’inconnu, donc ça peut être un point. en notre faveur de savoir bien lire le terrain ».

Chaque course, qui sera connue sous le nom de X Prix, comprendra deux tours sur une distance d’environ 16 kilomètres. Les équipes auront deux pilotes, un homme et une femme, comme stipulé dans Extreme E par règlement, pour garantir l’égalité des sexes et des conditions égales.

“Le format du championnat est nouveau en soi et il est très intéressant de voir des équipes composées d’hommes et de femmes. Ce n’est pas facile pour nous d’avoir des opportunités de rivaliser avec les mêmes outils contre des pilotes masculins”, a ajouté Sanz.

