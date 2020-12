Carlos Sainz a fait le bilan de la saison 2020 et a souligné que ce qui l’a le plus rempli cette année est l’amour de McLaren, une équipe à laquelle il dit au revoir après deux ans de progrès communs.



S’il y a quelque chose à souligner dans la saison 2020 de Sainz, en plus de sa performance, c’est l’affection que l’équipe lui a rendue publique ces derniers jours. C’est, selon le pilote, ce qui le comble le plus.

“Voir l’affection d’une équipe avec laquelle j’ai passé deux ans a été très excitant. C’est ce qui me remplit le plus“Sainz a souligné dans son événement de fin de saison avec Estrella Galicia, dans lequel SoyMotor.com a été présent.

“Les gens sont ce qui me manquera le plus de McLaren. Zak Brown pour moi a été la personne qui m’a fait confiance. Il est le plus important dans la résurgence de McLaren”, at-il souligné.

“Je n’ai jamais eu de note, mais je suis relativement satisfait. C’est une bonne année, même si au début il y a eu plusieurs bosses d’affilée. Quand les choses ont cessé de nous arriver, nous avons pu redresser la saison et terminer sixième. Si vous me le disiez en début d’année, je le signerais. sûr “, a indiqué.

“Le dépassement de Bottas à Bahreïn, du fait qu’il s’agit d’une Mercedes, a été le plus important de l’année”, a-t-il déclaré.

“Ce qui m’a le plus coûté dans cette étrange 2020, c’est le masque”, a-t-il reconnu.

«Quand nous montons dans la voiture, le public n’est pas perceptible; mais dans le reste des moments, oui. Vous êtes même plus nerveux en sachant qu’il y a 100 000 personnes qui regardent ce que vous allez faire et des millions à la télévision. été plus fade », commenta-t-il.

Enfin, Sainz a parlé ouvertement de la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs et a reconnu qu’il considérait Renault comme un excellent candidat pour la remporter. C’est pourquoi il pense qu’il sera difficile pour McLaren de maintenir cette position, d’autant plus qu’il pense qu’Alonso peut faire autant ou plus que Ricciardo en 2021.

“Renault a eu de nombreuses chances d’être la troisième meilleure voiture. Ils ont monté trois podiums et Alonso peut faire avec cette voiture autant ou plus que Ricciardo. Fernando, cependant, est préoccupé pour 2022 “, a déclaré Sainz pour terminer.

