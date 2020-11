Carlos insiste sur le fait que l’analyse Ferrari de lui l’a surpris

Estime que vous ne pouvez pas utiliser le même critère avec un pilote qu’avec un autre athlète

Carlos Sainz Jr.était heureux d’apprendre que Ferrari a regardé bien plus que ses résultats de 2019 pour le signer. Le coureur espagnol reconnaît qu’il est soulagé que les grandes équipes prennent en compte des aspects au-delà des tables à la fin de chaque dimanche.



Si déjà signer pour Ferrari est un honneur, Carlos Sainz souligne qu’il l’était beaucoup plus lorsqu’il a pris connaissance de l’analyse détaillée que la Scuderia avait préparée sur lui. Le fait que ce rapport ait examiné beaucoup plus que vos résultats est rassurant.

“Bien sûr, 2019 a aidé, tout aide, mais d’après ce que je sais chez Ferrari, il y avait beaucoup d’autres facteurs à me signer que les résultats 2019.

Beaucoup parlent du podium du Brésil ou de la sixième place de la Coupe du monde, mais quand j’en ai entendu parler analyse que font les grandes équipes sur les performances de chacun, vous réalisez à quel point elles sont détaillées et ils ne regardent pas qu’un seul chiffre“A expliqué Sainz dans un communiqué publié par Motorsport Week.

“Cela m’a soulagé, car le parcours d’un pilote de Formule 1 est compliqué”, a rappelé le pilote McLaren.

Carlos est heureux que les grandes équipes sachent mettre de côté des facteurs tels que le niveau de la voiture, qu’un pilote ne peut pas contrôler, lorsqu’ils recherchent des talents.

«Si c’était comme avec un joueur de tennis ou un sprinter de 100 mètres, où vous ne dépendez que de vous-même pour vos performances, il serait beaucoup plus facile de juger un pilote de Formule 1, mais nous avons de nombreux autres facteurs en plus de nos performances et plus variables que dans tout autre sport. Au moins d’après ce que j’ai vu de Ferrari, ils essaient d’éliminer ces variables au milieu pour trouver les performances du pilote », a-t-il souligné.

“C’est quelque chose qui m’a un peu soulagé de voir des équipes regarder les détails et les choses en perspective, pas seulement un résultat, sixième de la Coupe du monde ou le podium au Brésil, ils regardent beaucoup plus de choses“Sainz a dit de finir.

