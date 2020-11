McLaren a fait une erreur lors du montage du pneu intermédiaire

Sainz souligne à quel point il était difficile de réchauffer les pneus et à quel point il y avait peu d’adhérence

Carlos Sainz a souffert de son grip dans un classement où la pluie a rendu la vie difficile à tous les pilotes. Le pilote espagnol partira en 13ème position après un samedi où McLaren n’a pas réussi avec la stratégie et Carlos a souffert pour réchauffer les pneus dans des conditions difficiles.



Le Grand Prix de Turquie se poursuit sans progrès pour les McLaren. Carlos Sainz et Lando Norris sont allés en Q2, mais McLaren a eu du mal à lire la piste et à comprendre quel pneu était correct. Les gars de Woking étaient les seuls à faire l’entracte et ont réalisé plus tard que c’était la mauvaise stratégie.

Le manque d’adhérence qu’ils ont rencontré et les difficultés à réchauffer les pneus feront partir Sainz demain en 13e position, après ce qu’il a qualifié d’étrange session. Le pilote lui-même a été surpris d’être resté si loin des repères d’aujourd’hui, car Carlos se démarque généralement dans ces conditions.

“C’était une qualification bizarre. Il y avait peu d’adhérence sur la piste”, a décrit Sainz.

“Nous avons passé toutes les qualifications à essayer de déterminer quel pneu était le bon. Ensuite, nous avons réalisé que nous avions commis une erreur avec l’intermédiaire. C’est ce que c’est, c’était un peu de stratégie mais aussi de ne pas pouvoir réchauffer les pneus comme nous l’aurions souhaité. Jamais de ma vie je ne suis resté six secondes dans l’eau“Sainz a commenté le microphone Movistar + F1.

Malgré le samedi difficile que Carlos a vécu, ils espèrent demain faire mieux dans une course où la pluie est hors de question. “Avec le set-up, nous sommes prêts pour demain. Cela nous coûte plus cher que les autres équipes. Nous nous attendions à ce résultat négatif un peu après le FP3. Voyons voir si demain est sec”, a ajouté le natif de Madrid.

Au cours de Q2 Pérez s’est plaint que Sainz l’avait dérangé. Carlos souligne que, dans des conditions aussi difficiles, il était impossible de distinguer qui arrivait sur un tour rapide et qui ne l’était pas et il espère que les commissaires le comprennent lorsqu’ils enquêtent sur ce qui s’est passé.

“je n’ai rien vuJ’espère que les administrateurs en tiendront compte. Nous essayions tous de réchauffer les pneus et j’avais mes rétroviseurs entièrement couverts. Vous ne savez pas qui va sur un tour rapide ou qui ne l’est pas », a déclaré Sainz pour terminer.

