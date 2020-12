L’Espagnol, heureux d’avoir réussi à se rendre en Q2 la première fois

Demain, il sortira avec des pneus moyens

Bon samedi à Carlos Sainz, qui a réussi à faire fonctionner sa stratégie et partira sixième du Grand Prix d’Abu Dhabi. L’Espagnol admet que son tour en Q3 pourrait être amélioré, mais défend l’importance d’avoir réussi à assurer un départ sur le pneu moyen.



Sainz a promis de tout donner ce week-end dernier avec McLaren et il a livré. L’Espagnol a débuté les qualifications par un excellent tour, qui l’a placé en cinquième position et lui a permis de sauver un train de pneus, l’une des clés de son samedi. L’amélioration du classement était l’un des défis que l’Espagnol s’était fixé cette année et un samedi de plus, il a montré qu’il progressait à cet égard.

Carlos souligne à quel point tout s’est bien passé jusqu’au troisième trimestre. Dans les phases finales, cependant, il estime que le manque de temps sur le pneu l’a empêché de réaliser un meilleur tour.

“Jusqu’au troisième trimestre, l’une des meilleures classifications que j’ai faites. Encore une fois, j’ai pu aller en Q2 avec un pneu. Nous l’avons joué pour passer avec le médium et cela a fonctionné. En Q3, faute de rythme ou de temps sur le pneu, je n’ai pas fait un très bon tour ou un tour très là. Peut-être que je voulais trop pousser. Jusqu’à cette course en Q3, j’avais un très bon classement », a déclaré Sainz dans un communiqué au microphone Movistar + F1.

Demain, il partira sur le pneu moyen à partir de la sixième position et prévoit que ce ne sera pas une course facile. Précisément, la complication sera dans la diversité des stratégies. La gestion des pneus sera la clé demain, dans une course où chacun tentera de minimiser le nombre d’arrêts.

“Demain, nous sommes l’une des rares voitures à avoir réussi cette situation. Ce ne sera pas facile parce que quand tout le monde s’arrêtera, rester au milieu sur la piste sera compliqué parce que tout le monde va vous casser. Il faut décider entre s’arrêter ou aller longtemps et ce n’est pas une décision facile à prendre », a ajouté Sainz.

Malgré la menace de contre-dépouille demain, Sainz défend son pari sur le milieu, soulignant qu’il s’est senti mieux avec ce pneu tout au long du week-end.

“Même dans cette situation, je me suis senti mieux avec ce pneu, j’ai fait ma stratégie”, a ajouté Carlos pour terminer.

