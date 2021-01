Ce sera la première Ferrari F1 à tester et elle le fera sur le circuit de Fiorano

La SF71-H, à partir de 2018, est la voiture la plus actuelle qui vous permet de tester la réglementation

Carlos Sainz Jr. entrera dans une Ferrari pour la première fois le 27 janvier. Il sera en test privé avec le SF71-H de 2018 sur le circuit de Fiorano et il le testera mercredi et jeudi.



Les débuts de Carlos Sainz en Ferrari arriveront la semaine prochaine. Nous avions déjà anticipé qu’il arriverait en milieu de semaine et maintenant nous avons les dates. Plus précisément, ce sera les 27 et 28 janvier, mercredi et jeudi, comme SoyMotor.com a pu le confirmer. Dans ces deux jours, l’Espagnol aura un premier contact avec le SF71-H.

La voiture de 2018 est la voiture la plus actuelle avec laquelle elle est autorisée à rouler conformément à la réglementation. Le règlement stipule que les tests privés ne peuvent être effectués qu’avec une voiture de deux ans. Puisque 2021 n’a pas encore été courue, 2021 n’est pas encore considérée comme une référence.

Sainz pourra ainsi commencer à créer une relation avec son nouvel ingénieur, Riccardo Adami, ainsi que s’habituer au nouveau volant et positionner ou tester le siège pour être mieux préparé pour la pré-saison, dans laquelle il n’aura qu’une journée et demie pour rejoignez SF21 en 2021.

Sainz conduira la voiture mercredi matin et jeudi matin, mais l’idée est d’avoir au moins une journée et demie de course pendant ces deux jours. L’Espagnol partagera la piste avec Charles Leclerc et plusieurs pilotes de l’Académie. Le temps disponible sera réparti entre tous, avec une priorité claire pour Sainz en raison de son statut de starter.

Carlos se prépare depuis deux semaines pour ce test. Il faut se rappeler que le Madrilène n’a pas eu l’occasion de tester la SF90 lors du test des jeunes pilotes du Grand Prix d’Abu Dhabi, donc la semaine prochaine sera son premier véritable test avec une Ferrari.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard