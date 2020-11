Souligne que les bons souvenirs l’emportent toujours sur toute mauvaise situation

Glad Carlos Jr. est sur “une ligne ascendante” cette saison

Carlos Sainz admet qu’il n’a pas pu souligner le meilleur moment d’une longue et fructueuse carrière dans le sport automobile. Mais il reconnaît que les victoires en savent plus, plus l’athlète est vétéran. Le pilote de rallye, âgé de 58 ans, est convaincu qu’il pourra aller pour le prochain du prochain Dakar, qu’il espère qu’il se jouera normalement malgré la menace du covid-19.



Le champion du Dakar 2020 est clair que dans chaque carrière d’athlète il y a des bons et des mauvais moments, mais il souligne que les grands souvenirs sont responsables d’effacer tous les mauvais et il s’assure qu’ils ont meilleur goût en vieillissant.

“J’ai beaucoup de moments passionnants, dont l’un est le plus, je ne sais pas. Le plus facile serait de vous dire une victoire, sûrement oui, un championnat, un Dakar, le dernier Dakar … Evidemment plus vous êtes vétéran, plus ceux-ci vous font illusion victoires », a souligné Sainz lors de l’anniversaire de Tag Heuer.

“La vérité est que j’ai de très bons souvenirs et de bons souvenirs restent toujours au-dessus de ces mauvaises situations que l’on a toujours, que nous avons tous, les athlètes”, a ajouté Carlos.

. @ CSainz_oficial: “Plus vous êtes vétéran, plus les victoires vous font illusion” – https://t.co/WlJt0UN15n #Dakar @TAGHeuer pic.twitter.com/dulY9oyK7P – SoyMotor.com (@SoyMotor) 6 novembre 2020

Sainz vient de recevoir, en outre, le Prix Prince des Asturies pour le sport, un prix qui récompense le caractère exemplaire d’un athlète tout au long de sa vie et la réalisation d’objectifs, ce dont Carlos est fier et enthousiasmé.

“Pour un athlète espagnol de recevoir une Princesse sportive des Asturies, je pense que c’est une fierté, une satisfaction, vous entrez également pour participer ou appartenez à une liste spectaculaire de noms dans le monde du sport qui ont été très importants”, at-il partagé.

“Dans mon cas, je pense que ce sera pour toute ma carrière dans le monde du rallye et maintenant plus tard sur le Dakar et être espagnol, c’est une double satisfaction pour le prix lui-même, qui est international, et c’est aussi un prix espagnol. Je suis très heureux et cela m’a rendu très excité », a-t-il souligné.

Sainz poursuit sa préparation pour la prochaine édition du Dakar, dont il espère qu’elle sera disputée sans problème malgré la menace du covid-19.

«Aujourd’hui, les organisateurs ont confiance qu’il peut être géré, il n’y aura aucun problème avec toutes les mesures de sécurité. Je pense que la bulle de Dakar sera bien contrôlée. Aujourd’hui, faire de tels plans à long terme est compliqué, mais je suis convaincu que ce sera possible », a assuré Carlos.

Enfin, Sainz parle de la saison de son fils en Formule 1 et la décrit comme “une ligne ascendante”. Le pilote de rallye célèbre les résultats des dernières courses de Carlos Jr., bien qu’il regrette les points perdus au début de la campagne en raison de divers problèmes indépendants de sa volonté.

“Je pense qu’il connaît une saison brillante, une bonne saison. Il a eu un peu de malchance avec quelques courses au début, des problèmes mécaniques, des problèmes avec les arrêts aux stands où tout ne s’est pas bien passé et qui lui a fait perdre quelques-uns. position et perdre de bons points, ce qui pourrait être très bien pour lui maintenant, mais en général je pense que c’est une ligne ascendante et je la considère personnellement comme bonne », a déclaré Carlos pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard