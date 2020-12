Il clôt une grande finale de la saison avec un autre Top 6 qui rend clairement sa garantie de pilote

Sa sixième place aujourd’hui lui fait dépasser Albon et Leclerc en Coupe du monde

Mission accomplie. McLaren a démontré le solide couple de Carlos Sainz et Lando Norris avec un nouveau résultat solide. Cinquième et sixième ont atteint la paire aujourd’hui, ce qui assure cette troisième place du Woking au championnat des constructeurs.



Travail effectué. Carlos Sainz a contribué à la troisième place que McLaren célèbre actuellement dans son garage. Ceux de Woking assurent ce résultat final dans une année où ils ont reçu le dur coup économique de la pandémie, qui les a même amenés à devoir vendre une partie de leur matériel.

Carlos se réjouit d’avoir pu atteindre cet objectif grâce à sa sixième place aujourd’hui et à la cinquième de Norris lors d’une journée au cours de laquelle, en plus, ils ont profité de l’abandon de Sergio Pérez en raison d’une panne mécanique.

“Très bonne journée à toute l’équipe. Pour ma part, bravo à tous. Ce fut une année difficile que nous avons réussi à surmonter ensemble », a souligné Sainz sur le microphone Movistar + F1.

“La course elle-même était ennuyeuse, tendue. Dommage que ma roue du milieu ne fonctionne pas. Au final il y avait plus de grainage au milieu que sur le soft. Une fois que j’ai passé les Ferrari, j’ai pris le contrôle et nous avons la troisième position, le garage est fou », a ajouté Carlos.

Sainz fait le point sur son passage chez McLaren et souligne à quel point il a mûri en tant que pilote, en partie grâce au soin apporté par l’équipe.

“Evidemment j’ai mûri en tant que pilote, j’ai amélioré course par course dans un environnement qui m’a soutenu au maximum, il a pris soin de moi et m’a donné les conditions pour performer à un niveau élevé sous pression. Je tiens à remercier toute l’équipe et, surtout, Zak Brown, que c’est lui qui m’a fait confiance“, a souligné.

Une fois la malchance de la première moitié de saison terminée, Carlos était libre de montrer tout son potentiel et c’était clair: sur les sept dernières courses, il n’a jamais terminé en dessous de la septième, ce qui réaffirme sa garantie de pilote.

“Le spectacle de l’année a été ces six et sept dernières courses dans lesquelles nous ne sommes pas sortis du top sept“, a indiqué.

Grâce à cette séquence, Sainz a dépassé Charles Leclerc et Alex Albon en Coupe du monde et a terminé l’année en sixième position.

Carlos a franchi la ligne d’arrivée en sixième position, mais est enquête en cours pour avoir roulé trop lentement dans la Pit-Lane inutilement, une circonstance que Sainz ne croit pas lui causera de gros problèmes et qu’il a défendue et expliquée.

“Il ne devrait y avoir aucun problème. Je ne voulais pas créer de file d’attente dans la Pit-Lane. Si j’avais été derrière Lando, j’aurais créé une file d’attente pour Red Bull. J’ai fait ce que j’avais à faire pour la sécurité de la Pit-Lane, je suis entré au moment où Lando partait », a-t-il expliqué.

Sainz clôt son étape avec McLaren avec un bon goût dans la bouche et malgré le fait que sa dernière course n’a pas duré plus de quelques minutes, il attend déjà avec impatience la prochaine, qui sera en uniforme rouge.

“A l’année prochaine en rouge, il y a aussi envie»Commenta Sainz pour fermer.

