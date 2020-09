Carlos Sainz Jnr aura des doutes sur son passage à Ferrari l’année prochaine après avoir vu les performances de sa future équipe à Spa-Francorchamps, selon le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn.

Ferrari s’est qualifiée 13e et 14e le week-end dernier et a terminé aux mêmes positions. L’équipe a eu du mal à obtenir des performances en ligne droite, comme elle l’a fait toute la saison, mais a également été battue par le client moteur Alfa Romeo sur le circuit belge.

Brawn, un ancien directeur technique de Ferrari, a déclaré qu’il ne pensait pas que la perte de performance de l’équipe était entièrement due à la faiblesse de son unité motrice.

«Je me suis retrouvé dans une situation comme celle de Ferrari à Spa, où vous ne faites pas fonctionner les pneus, la température ne vient pas et la baisse des performances est dramatique», a-t-il déclaré.

«Indépendamment de ce que les gens disent du déficit qu’ils peuvent avoir avec le moteur suite aux clarifications techniques, vous ne perdez pas 1,3 seconde par tour d’une année à l’autre dans cette seule mesure. Ils n’ont tout simplement pas pu obtenir les pneus dans la zone. Le fait qu’il faisait plus froid à Spa n’aurait pas aidé non plus.

Ferrari «a besoin d’un très gros pas sur le moteur» – Sainz«Lorsque cela se produit, la performance diminue et semble horrible. S’ils parviennent à franchir cette étape et à remettre les pneus en état de marche, je pense que les performances reviendront. Ils n’auront toujours pas l’air de gagner, mais cela deviendra plus respectable. «

Sainz, qui n’a pas pris le départ de la course d’hier après qu’un problème de moteur ait causé une panne d’échappement sur sa McLaren, doit rejoindre Ferrari l’année prochaine. Mais Brawn a déclaré qu’il ne serait pas impressionné par ce qu’il avait vu de sa future équipe jusqu’à présent.

«Ce fut une année difficile pour lui, mais c’est un gars plutôt positif. C’est un personnage très fort, sa carrière n’a pas été facile après tout. Je l’ai toujours noté, je pense que c’est un excellent pilote et il va gérer cette situation.

« Mais ce qui ressemblait à un transfert de rêve chez Ferrari l’année prochaine ne semble pas très beau pour le moment et inévitablement, il doit être nerveux à propos de ses perspectives la saison prochaine. »

