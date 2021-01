Carlos Sainz a fait ses débuts en Ferrari aujourd’hui au volant de la voiture 2018

Il s’est concentré sur s’habituer aux systèmes et à la voiture ce premier jour

Demain, il aura une nouvelle opportunité de monter sur la Ferrari SF71-H

L’Espagnol a bouclé 118 tours; plus de 350 kilomètres

Carlos Sainz décrit ses débuts en Ferrari comme “une journée très excitante”. L’Espagnol a piloté une Scuderia Formule 1 pour la première fois aujourd’hui et l’illusion est évidente à ses yeux, après plus de 100 tours effectués à Fiorano avec la SF71-H 2018.



Sainz est déjà pilote Ferrari. Aujourd’hui, il a eu sa première expérience au volant d’une Scuderia Formule 1 et ses yeux étaient différents. L’illusion de ce premier jour d’école et la perspective d’une nouvelle voie à suivre. Carlos ne pouvait pas décrire la journée avec un autre mot qui n’était pas “excitant”.

L’Espagnol a salué tous les fans du circuit de Fiorano, où il a effectué aujourd’hui sa première journée d’essais au volant de la Ferrari SF71-H de la saison 2018, avec laquelle il a pu boucler 118 tours, ce qui équivaut à un peu plus. 350 kilomètres. Carlos est reconnaissant d’avoir l’opportunité de commencer sa carrière avec la Scuderia sur une piste riche en histoire.

“Ce fut un jour que je n’oublierai jamais. Aujourd’hui, l’alarme a sonné à l’aube car nous avions des rendez-vous avant de sortir sur la piste. Un des moments les plus spéciaux pour moi a été lorsque je suis arrivé sur le circuit et que j’ai vu le numéro 55 Je voulais vraiment monter dans la voiture et commencer à rouler. La première que j’ai faite était incroyable. ”

«Ensuite, nous avons commencé à travailler et je suis satisfait de la façon dont la journée s’est déroulée. Nous avons pu mener à bien un programme complet et j’ai pu me familiariser avec la configuration, les ingénieurs, la mécanique, le volant et les procédures, ce qui sont différents de ce à quoi j’étais habitué en 2020. ”

«C’était formidable d’avoir mon père ici avec moi à un moment aussi important de ma carrière. Je tiens à remercier Mattia, Laurent et tout le monde chez Ferrari de m’avoir accueilli si chaleureusement lors de mes débuts en 2018. Je suis très heureux. et je n’aurais pas pu souhaiter un meilleur départ. ”

De cette façon, Sainz continue ses préparatifs pour la saison 2021 pour la première fois avec de l’action sur la piste. Ce fut une journée consacrée à s’habituer aux systèmes et à la voiture en général. Le premier bilan de l’Espagnol en tant que pilote Ferrari est positif. Demain, il aura une autre chance de monter dans la voiture le matin avant de remettre la voiture à Mick Schumacher dans l’après-midi. C’est ainsi que Carlos s’est exprimé aujourd’hui à Fiorano, un œil sur la caméra et l’autre, ravi par son nouveau jouet.

PHOTOS: les débuts de Sainz avec Ferrari

