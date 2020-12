Carlos Sainz et Lucas Cruz ont terminé la Baja Hail 1 en deuxième position après avoir été troisièmes de la deuxième étape, qui avait une spéciale de 275 kilomètres. Nasser Al-Attiyah a été le grand vainqueur de l’épreuve après avoir remporté les deux étapes.



Le Qatari, aux commandes de sa Toyota Hilux, a mis 3 heures et 2 minutes pour boucler les 275 kilomètres de spéciale, bien plus vite que le premier, reléguant Peterhansel à 2’49 “et Sainz à 3’20”, tandis que Al Rajhi a de nouveau terminé quatrième, cette fois à 5’52 “du vainqueur.

Au total, Nasser a pris 6 minutes et 10 secondes à Carlos et 9 minutes et 9 secondes à Peterhansel.

Comme la veille, Al Attiyah a réussi l’essentiel de son avance dans les 100 premiers kilomètres, tandis que Peterhansel et Sainz se sont battus en deuxième position et ont échangé leurs positions. C’est dans les kilomètres que les Français ont réussi à éloigner le Madrilène. Al Rajhi ne pouvait pas suivre, même s’il était toujours proche en attendant de pouvoir profiter du moindre revers des têtes; son opportunité ne s’est pas présentée.

Les deux Baja Hails ont été choisies par Mini et Toyota comme test final pour le prochain Dakar, ce n’est pas en vain qu’elles se déroulent autour de la zone qui accueillera le reste de l’étape du Dakar.

Dans la bataille pour la Coupe du monde des pertes, Vladimir Vasiliev a une fois de plus surpassé son rival, le Néerlandais Bernhard Ten Brinke, même si cette fois le duel a été spectaculaire. Le Russe a eu 3 minutes d’avance dans la phase intermédiaire, mais à la fin le Néerlandais a récupéré et a failli le surpasser; Il lui a fallu 9 secondes pour le faire. En tout cas, récupérer les presque 7 minutes accordées la veille était une mission impossible. Vasiliev est ainsi le leader, par le minimum, de la Coupe du Monde des Victimes.

Les deux ont été surpassés par Jakub Przygonski et Yasir Seaidan. Le premier d’entre eux a perdu plus d’une heure lors du dernier contrôle de la veille et le second n’avait pas pu boucler la première étape. Comme c’était l’étape la plus rapide, les SSV n’ont pas pu briller autant qu’hier et Saleh Abdullah Alsai et Guillaume de Mevius ont terminé 12e et 13e de l’étape.

Lundi et mardi la Baja Hail 2 aura lieu, avec les mêmes participants, la dernière répétition générale contre le Dakar. Bien que la situation géographique soit la même, l’itinéraire sera totalement différent.

CLASSIFICATION 2E ÉTAPE

Nasser Al-Attiyah (Toyota): 3: 02’04 “Stephane Peterhansel (Mini Buggy): + 2’49” Carlos Sainz (Mini Buggy): + 3’20 “Yazeed Al-Rajhi (Toyota): + 5’52 “Jakub Przygonski (Toyota): + 13’16” Yasir Seaidan (SRT): + 14’54 “Vladimir Vasiliev (Mini 4×4): + 14’54” Bernhard Ten Brinke (Toyota): + 15’03 “Erik Van Loon (Toyota): + 24’47 “Dennis Krotov (Mini 4×4): + 27’24”

CLASSIFICATION FINALE

Nasser Al-Attiyah (Toyota): 6: 14’27 “Carlos Sainz (Mini Buggy): + 6’10” Stephane Peterhansel (Mini Buggy): + 8’59 “Yazeed Al-Rajhi (Toyota): + 14’48 “Vladimir Vasiliev (Mini 4×4): + 27’37” Bernhard Ten Brinke (Toyota): + 25’29 “Dennis Krotov (Mini 4×4): + 53’28” Saleh Abdullah Alsai (Can Am): + 55’52 ” Guillaume de Mevius (Can Am): + 1h04’11 »”

