Il est à 40 minutes de Peterhansel en l’absence de la deuxième semaine du Dakar

Il admet que des problèmes de navigation l’ont alourdi ces derniers jours

Carlos Sainz aspire à une deuxième semaine du Rallye Dakar plus calme que la première, malgré le fait qu’il estime que ses chances de victoire passeront car les actuels dirigeants de la compétition, Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah, subissent une sorte d’accident qui retard.



Aujourd’hui, c’est la journée de repos au bivouac de Dakar. Demain commencera l’étape marathon et avec elle le début de la dernière ligne droite de l’épreuve, qui se terminera le 15 janvier. Sainz affronte les jours décisifs de la compétition à 40 minutes de Peterhansel et 35 minutes d’Al-Attiyah, contraints de revenir pour défendre la victoire 2020.

Une navigation plus complexe que prévu lui a coûté un temps précieux dans les premiers jours du test, mais Carlos espère que la situation s’améliorera. Il explique qu’il fera de petits ajustements avec son copilote Lucas Cruz pour essayer d’éviter que les problèmes ne se reproduisent.

Comme il l’a fait jeudi en comparant cette édition du Dakar à une gymkhana, Sainz a une nouvelle fois jeté une fléchette contre l’organisation.

“Je suis totalement d’accord avec le routomètre livré le matin, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure d’interpréter correctement les descriptions à certains moments”, a-t-il déclaré.

“Le pilote ne voit qu’une page du compteur d’itinéraire. Je ne sais pas comment lire un compteur d’itinéraire et je m’en fiche, car ma tâche est de conduire aussi vite que possible et la tâche du copilote est de me dire où aller.”

“Tout le monde a sa part, mais nous gagnons et perdons ensemble. Parfois, le pilote fera une grave erreur et cassera la suspension et d’autres fois, ce sera le copilote qui réussira.

“Cela fait partie du travail, mais à mon avis, nous ne pouvons pas faire du Dakar une course de copilote super-star. Nous devons trouver un bon équilibre.”

“Nous voulons faire une meilleure deuxième semaine. Il ne fait aucun doute que nous essaierons de changer. Ce n’est pas une garantie que nous la rendrons parfaite partout, mais au moins nous n’aurons pas des situations de perte comme la première semaine.

“A mon avis, le compteur d’itinéraire est un peu plus difficile à suivre. Quand ils parlent de ‘navigation’, on ne parle pas de navigation … Il faut suivre les marques, surtout quand il y en a beaucoup et qu’ils se croisent ou qu’il y a des points de contrôle cachés. Ce n’est pas C’est facile. Stéphane et Nasser font un excellent travail et nous n’avons pas pu. ”

Il est troisième au général et a 40 minutes de retard sur le leader. Il ne voit pas impossible de traquer Peterhansel et Al-Attiyah, mais assure qu’il aura besoin d’une aide extérieure.

“Quelque chose de grand doit arriver à Stéphane et Nasser. Si rien ne se passe, il n’est pas possible – de gagner -. En fin de compte, ce que je veux, c’est avoir une semaine propre et en profiter.”

“À ce stade de ma carrière, je cours le Dakar pour le plaisir et pour essayer de gagner. Je dois dire que nous n’avons pas apprécié ou fait du bon travail la première semaine. Nous devons faire mieux cette deuxième semaine.”

Vous avez déclaré que vous êtes satisfait de votre Mini.

“Je pense que nous avons une meilleure voiture que l’an dernier. La voiture est très rapide. Il y a certaines situations où il faut lever le pied et évidemment l’accélération n’est pas la meilleure par rapport à une voiture à traction intégrale, mais je suis très content. avec équilibre et performance. ”

“Quand on voit les différences entre les deux et quatre roues motrices, on voit que les choses sont très égales. Ils ont plus de crevaisons, mais moins que l’an dernier. C’est une course où le pilote et la navigation ont beaucoup à dire.” .

