Le patron de Red Bull montre de l’affection pour le pilote mexicain sur les réseaux sociaux

Bottas et Russell apportent des changements étranges à leur biographie sur leurs profils

Dans un monde moderne où les réseaux sociaux expriment les sentiments des athlètes d’élite, la nuit dernière a été … étrange dans le monde de la Formule 1. Le chef d’équipe Red Bull a «aimé» un commentaire à S’il vous plaît signer Sergio Pérez et George Russell et Valtteri Bottas ont supprimé les références à leurs équipes actuelles, ce qui est souvent fait avant de changer de selle l’année suivante. Cela signifiera-t-il quelque chose pour 2021?



Que signifie un mouvement dans les réseaux sociaux aujourd’hui? Eh bien, ce peut être absolument rien, ou ce peut être un signe sans équivoque. Car quelques jours après être entrés dans la troisième décennie du 21e siècle, les athlètes d’élite trouvent parfois liberté et réconfort dans l’anonymat des réseaux sociaux, où ils ne sont pas pressés par des relations d’intérêt au sein d’un paddock de Formule 1 ou des projecteurs de la presse internationale.

Et nous avons vu dans le passé que de petits changements apportés aux réseaux sociaux ont parfois signifié un préavis de transfert par une équipe différente, bien que bien d’autres fois cela ne signifiait rien non plus.

À défaut de savoir ce que ce sera cette fois, ce soir, il y a eu deux événements étranges dans le monde de la Formule 1 sur Instagram.

Le premier est que le chef de l’équipe Red Bull, Christian Horner, dans son profil officiel, a marqué d’un «comme» un commentaire d’un utilisateur qui a demandé que Sergio Pérez soit signé pour 2021. Que faisait Horner pour tard dans la nuit à lire des commentaires aléatoires au fond d’Instagram? C’est une bonne question, mais ce qui est clair, c’est qu’elle n’est pas «aimée» par hasard.

Christian Horner, chef de l’équipe Red Bull, a aimé un commentaire sur Instagram leur demandant de signer Checo Pérez pic.twitter.com/VgowWNFaEN – Analystes (@_Analistas) 8 décembre 2020

Et … pour aggraver les choses, le frère de Sergio, Antonio Pérez, a publié une “ histoire ” sur son Instagram personnel, où il montre clairement un réfrigérateur avec le logo Red Bull, faisant un clin d’œil à la marque de boissons énergisantes, de votre piste de kart au Mexique.

L’autre événement est que George Russell et Valtteri Bottas ont changé leur biographie. Avant, le premier disait qu’il était pilote Williams et le second, qu’il conduisait pour Mercedes … et du coup, il a été démis de ses fonctions en même temps. Maintenant, ils doivent être tous les deux des pilotes de F1. La saison idiote dans sa forme la plus pure, les gens.

La bio de Valtteri sur Instagram avant vs. maintenant, sans référence à Mercedes ou F1 Maintenant, excusez-moi pendant que je vais mettre mon chapeau en papier d’aluminium sur pic.twitter.com/zmATHicTgw – Alejandro (@motorsport_geek) 7 décembre 2020

