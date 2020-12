Ocon, Pérez et Stroll ont été les protagonistes de la conférence de presse de la FIA ce samedi au Grand Prix de Sakhir en 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes.



Sergio Perez (1er):

“Je suis sans voix. J’espère que ce n’est pas un rêve, j’ai rêvé de ce moment de nombreuses années. Cela m’a pris dix ans … Je ne sais pas quoi dire. Après le premier tour, la course était de nouveau terminée, comme la semaine dernière. Je me suis rendu, je suis revenu en faisant de mon mieux. Cette saison, la chance n’a pas été avec nous, mais nous l’avons enfin eue et nous avons gagné par mérite. ”

“La victoire me laisse en paix avec moi-même. Ce qui se passe n’est pas entre mes mains. Je sais ce que je veux faire, si je ne suis pas sur la grille l’année prochaine, je serai de retour en 2022.”

“Revenir au Mexique sera incroyable. La course était à un bon moment car les courses sont normalement à six ou sept heures du matin. C’était à 11 heures, je suis sûr qu’ils vont boire de bonnes tequilas.

“La victoire signifie beaucoup pour moi. Cela a été une année très difficile pour le monde, donc avoir ce bonheur et le donner aux Mexicains signifie beaucoup pour moi, pour ma famille … c’est une journée historique dans notre sport.”

Esteban Ocon (2e):

“Je n’ai pas de mots. J’ai pleuré à l’arrivée, beaucoup d’émotions me traversent la tête. Je n’ai pas toujours eu la récompense. Nous sommes restés motivés. Moins les gens croient en vous, c’est quand il faut croire le plus en soi. fait et je suis ravi. ”

“Daniel est une référence fantastique. Il a réalisé une belle saison lors de sa deuxième année avec Renault. Il a fait un pas en avant. Dans l’ensemble, je pense que ma progression a été solide. Je me rapproche et le podium est la cerise sur le gâteau.

“Nous avions de bonnes attentes aujourd’hui. Nous savions que nous avions une bonne stratégie. Les charts ont montré que nous serions dans le top 5, que nous aurions un bon retour. Mais nous n’aurions jamais pensé que nous serions si proches de la victoire.”

Balade Lance (3e):

“Une partie de moi est déçue, j’aurais pu gagner la course. Esteban m’a poursuivi après mon arrêt au stand, je n’avais pas le rythme. J’ai bloqué, Sergio m’a dépassé, je n’avais pas de rythme à dépasser. En général je suis content pour l’équipe, c’est un résultat incroyable, premier et troisième, ce dont nous avions besoin pour le championnat. ”

“Je suis très heureux pour Sergio. Il a quelques courses devant lui dans l’équipe et il attend depuis longtemps cette victoire. C’est un excellent résultat pour l’équipe.”

“Hier n’a pas été une bonne journée. Esteban m’a rattrapé en DRS à la sortie du virage 2 et Sergio faisait mieux avec de nouvelles roues. De bons points pour l’équipe et un bon résultat.”

