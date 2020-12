Guenther Steiner, Toto Woff, Mario Isola, Otmar Szafnauer, Christian Horner et Franz Tost ont été les protagonistes de la conférence de presse FIA ​​ce vendredi au GP de Sakhir en 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes.



Guenther Steiner, Chef d’équipe Haas:

“La récupération de Romain se fait heure par heure. La décision de courir sera la sienne, et je sais à quel point il veut revenir à Abu Dhabi. Il s’entraîne maintenant et espère être prêt pour la dernière course de l’année.”

«Ce qui m’étonne le plus dans mes pilotes 2021, ce sont leurs résultats. L’un mène la Formule 2 et l’autre est troisième, et les résultats parlent toujours d’eux-mêmes. Ils sont tous les deux très matures pour leur âge et je pense qu’ils ont un Un bel avenir à venir. Notre idée est de faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant dans les saisons à venir. ”

Toto wolff, Chef d’équipe Mercedes:

“Je pense que Lewis a mieux à faire que de regarder les essais libres, donc je ne sais pas s’il nous a vus. En ce moment, il se remet, je pense que ces premiers jours sont toujours critiques lorsque vous attrapez le coronavirus. Je pense qu’il va bien, le les symptômes sont relativement légers. ”

“Ce week-end ne sera pas un combat prévu pour le siège 2022 entre George et Valtteri. Attention, si George réussit bien ce week-end, ce sera un signe qu’il pourra se battre pour des victoires et des titres à l’avenir, mais c’est quand même. c’est loin. Il doit faire un travail solide et ne pas faire d’erreurs. Ce ne sera pas un combat, je fais confiance à Valtteri, je l’ai toujours fait. ”

Mario Isola, Directeur de Pirelli:

“Après avoir surmonté le covid-19-:” Maintenant, je vais bien, je me sens bien. Cela a duré quelques semaines mais heureusement, j’ai à peine eu des symptômes. J’ai perdu un peu mon goût et mon odeur pendant quelques jours, mais je suis déjà complètement rétabli. J’ai déjà testé négatif quatre fois, vous pouvez donc être proche de moi. ”

Otmar Szafnauer, Chef d’équipe Racing Point:

“Je suis surpris que Fernando ait reçu le feu vert pour participer au test, donc nous devrons parler à la FIA. Je pense que les règles sont claires, c’est un pilote de 40 ans avec deux titres de champion du monde, il ne l’est pas. un jeune pilote. Nous devrons comprendre les règles et ensuite nous verrons ce que nous devons faire. ”

“Si nous le pouvons et que les règles le permettent, nous envisagerons de mettre Sebastian dans la voiture à Abu Dhabi. Il y a beaucoup de doutes pour l’instant, donc nous ne pouvons rien garantir.”

Christian Horner, Chef d’équipe Red Bull:

“Sur d’éventuels problèmes entre Verstappen et Albon-:” Ils se connaissent depuis qu’ils sont enfants, ils courent depuis de nombreuses années les uns contre les autres et ils ont beaucoup de respect. Max est une personne qui dit les choses comme il les voit, mais il n’y a pas problème entre nos deux pilotes. ”

“Je ne pense pas qu’Alex soit dans les plans de Franz et AlphaTauri pour l’année prochaine, donc la chose la plus probable pour lui sera de rester chez Red Bull ou de rester en dehors de la Formule 1. Il lui reste deux courses pour prouver qu’il le mérite. le siège et nous l’aidons autant que possible afin qu’il puisse atteindre cet objectif. ”

Franz tost, Chef d’équipe AlphaTauri:

“Sur l’avenir de Kvyat-:” C’est un pilote expérimenté et connaît très bien la Formule 1. Il est rapide et a bien performé lors des dernières courses. J’espère que ce week-end et à Abu Dhabi seront compétitifs. ça, nous verrons quoi faire. ”

