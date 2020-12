TOP 10 DES DÉCLARATIONS

Bottas, Russell et Verstappen ont été les protagonistes

Agrandir Russell, Bottas et Verstappen à Sakhir

Valtteri Bottas, George Russell et Max Verstappen ont été les protagonistes de la conférence de presse de la FIA ce samedi au Grand Prix de Sakhir en 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes.



Valtteri Bottas (1er):

“Vendredi a été une journée assez difficile pour moi, mais aujourd’hui c’était beaucoup mieux. La voiture semblait plus complète et plus maniable, en fait j’ai pu construire tour par tour en FP3 et puis j’ai eu un bon feeling en qualifications.” un peu déçu de moi à la fin du tour car je n’ai pas pu m’améliorer. ” «C’est le tour le plus court de l’année et c’est la seule piste qui autorise trois tentatives. Sur une piste normale, qui est plus longue, vous n’avez pas assez de temps pour faire trois tentatives. nous avons dû utiliser le logiciel au premier trimestre, même si je ne suis pas d’accord avec cela. ” “L’essentiel était qu’il n’y avait pas de voitures devant moi, donc il n’y avait pas de sillage. Je pouvais voir et sentir que je n’allais pas aussi vite dans les lignes droites, dans les virages j’étais plutôt bon. Je dirais que je n’ai pas réussi dans les virages 7 et 8, peut-être pas non plus à la sortie du virage 10 “. “On ne sait pas à quoi ressemblera la course. Cela ne semble pas facile à suivre ou à dépasser, donc je suis très heureux d’être en pole et de partir de là. J’espère que nous verrons une course amusante. Cela ressemble à un circuit de Mickey Mouse, assez cahoteux. “.

George Russell (2e):

“Je me suis beaucoup battu dans le virage 1 tout le week-end. Ce week-end, j’ai été très faible par rapport à Valtteri, il m’a pris beaucoup de temps par tour. C’était mon point faible.” “Le style de conduite que je pratiquais chez Williams la semaine dernière ne fonctionnait pas, il était très différent de celui de Valtteri, très différent de ce que faisait Lewis. Je pense que la Mercedes a beaucoup plus d’adhérence. C’est une façon très différente de conduire la voiture. J’ai été très impressionné par les ingénieurs avec lesquels je travaille, par la façon dont ils ont essayé de m’apprendre à m’améliorer. ” “Tout le monde chez Mercedes, Toto et James, m’a dit de sortir et d’apprécier. Il n’y a aucune attente de votre part. Je suis très détendu, mais évidemment je veux toujours bien faire. Je veux toujours être satisfait de ma propre performance et ensuite aussi loin que confort, pas encore parfait. J’ai un peu mal et demain sera une course assez fatigante si vous n’êtes pas à l’aise avec la voiture. ”

Max verstappen (3e):

“Je savais que ça allait être difficile, mais on essaie toujours d’être le plus près possible. Au final, être dans le même dixième n’est pas mal, mais Valtteri n’avait pas de sillage et ne s’est pas amélioré sur son dernier tour. La troisième est bien pour nous en un. suivre comme ça “. “Nous avons fait une bonne qualification. C’est un tour très court, avec peu de virages. Je suis ravi d’être un peu plus proche en troisième position. J’ai essayé d’être le plus proche possible. Je suis un peu plus proche que d’habitude, mais je pense cette conception explique cela. ” “Je commence avec un pneu différent donc ça va être intéressant. A partir de là, la semaine dernière nos longs runs semblaient plutôt bons, mais encore une fois en course nous sommes tombés un peu en deçà. Voyons si nous pouvons nous améliorer cette semaine. dans le design extérieur “.

