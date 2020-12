George Russell a de nouveau été le pilote le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres à Sakhir, tandis que Valtteri Bottas n’a pas pu être dans le top dix. Passez en revue tout ce qui s’est passé avec notre minute par minute directe.



20h02 Demain, le week-end se poursuivra avec les essais libres 3 à 15h00 en Espagne.

Session finale C’est tout ce qui s’est passé lors des essais libres 2 du GP Sakhir.

Problèmes de session finale pour Ferrari et McLaren qui ont eu des échecs avec la boîte de vitesses chez Leclerc et Sainz, les Ferrari et McLaren ont été derrière la P9.

Session finale À 0,1 seconde du temps de Russell, Verstappen et Perez sont restés, bien que Max ait été l’un des plus rapides en phase de course.

Finale de la session La pratique 2 du GP Sakhir se termine! Russell a réussi à rester en tête sur le soft alors que Bottas était long en T8, le finlandais avait des tours éliminés sur le nouveau soft et il est resté à 0.6sec.

19h58 La plupart des pilotes continuent de rouler dans 58 médiums, Verstappen parvient à rouler à moins de 58sec par tour avec le médium, il est le plus rapide en piste en ce moment travaillant en phase de course.

19:55 Moins de 5 minutes et seuls les coureurs Haas restent du côté mou, Latifi, Bottas et Raikkonen et Russell roulent du côté dur.

19h51 8 minutes avant la fin du FP2, tous les coureurs travaillant en phase course et la plupart ont quitté le soft et comparent la dégradation du medium ou hard.

19:42 Russell roule aussi fort, les Red Bulls restent à 58s, l’Alpha Tauri et Renault sont légèrement derrière.

19:39 Stroll et Vettel ont changé au milieu, Raikkonen continue à rouler avec le dur dans ces 17 dernières minutes.

19h35 Problèmes à Sainz qui sont restés changeants, la session se termine pour le pilote espagnol.

19:35 Les simulations de course avec le médium sont faites par les Haas et Norris, tandis que le reste des pilotes court avec le soft.

19:33 Premiers temps avec le soft utilisé en phase de course, les pilotes dans la zone médiane sont 58sec.

19:28 Les pilotes commencent à sortir avec le soft utilisé pour entrer dans la phase de course, nous avons les Renault, Alfa Romeo, Williams, Sainz, Perez et Vettel.

19:25 Verstappen s’améliore sur le troisième tour lancé avec le soft mais reste 0,1sec du temps de Russell qui est le premier du tableau des temps.

19:24 Norris sort des stands et monte le nouveau soft pour la première fois de cette session, pour l’instant il est en P17.

19:22 Russell revient au garage pour se préparer aux longs runs, il reste 35 minutes à la séance.

19:22 Les pilotes Red Bull effectuent leurs premiers tours avec Verstappen 0,1sec derrière Russell et Albon 0.3sec.

19:20 Verstappen revient sur la piste avec le même pneu, il est passé par les stands car il n’avait pas de carburant pour faire 5 tours complets.

19:18 Après avoir annulé le tour le plus rapide, Verstappen est retourné aux stands, donc son temps qui lui laisse 0,3 seconde du temps de Russell a été réalisé avec le milieu.

19:19 Verstappen s’était amélioré dans le premier secteur mais après avoir dépassé les limites de T8, il a interrompu le tour.

19:17 Verstappen est déjà avec le nouveau soft.

19:16 Russell termine son tour avec le soft et termine son tour en 54,7 ce qui lui vaut d’être le premier car ils ont éliminé le temps de Bottas pour passer en T8.

19:16 Bottas termine son premier tour avec le soft et se place premier avec un temps de 54,5 secondes.

19:16 Norris est de retour aux stands et a mis le support utilisé au début de la séance.

19:15 Sainz termine son premier tour sur le soft et reste 0.4sec de retard sur le temps de Perez, mais il est allé long en T8, donc ils se retireront cette fois de Sainz.

19h14 Les Racing Points reviennent aux stands après cette première simulation qualificative côté mou.

19:13 Ocon s’améliore dans le deuxième tour lancé avec le soft et reste à moins de 0,1 seconde du temps de Perez.

19:12 Les deux pilotes Renault sont à la traîne des Racing Points.

19:11 Kvyat termine son premier tour sur le soft et bat Stroll mais ne parvient pas à s’améliorer sur Perez ou Verstappen.

19:10 Stroll dans son premier tour avec le squishy a terminé troisième, 0,2sec derrière le temps de son coéquipier.

19:09 Drapeau jaune au T6! Vettel a tourné dans une zone très rapide et cahoteuse, a perdu son adhérence à l’arrière et est allé sur le gravier juste au passage d’un Haas.

19:08 Perez termine son premier tour lancé avec le soft et prend le premier avec un temps de 54,8

19h07 La piste est remplie de pilotes qui roulent déjà sur le soft, les simulations de qualification commencent, Stroll, Vettel et les pilotes Alfa Romeo accompagnant Aitken et Perez repartent avec ce composé.

19:05 Perez revient sur la piste sur le pneu souple, le milieu étant à 0,3 seconde du temps de Verstappen pour être cinquième.

19:02 Albon ne parvient pas à réduire sa distance à Verstappen à 0,1 sec en utilisant les deux médiums et prend du retard sur Ocon dans les feuilles de temps, les deux pilotes Red Bull sont de retour au garage.

19:01 Russell termine son premier relais sur le dur et fait un pas dans la Pit Lane pour effectuer un départ simulé depuis la sortie des stands après avoir effectué 10 tours sur le difficile.

19h00 Aitken est le premier à enfiler le pneu souple pour démarrer la simulation de qualification.

19:00 Russell s’améliore dans le quatrième tour sur le disque dur mais est à P8 à 0,3 seconde du temps imparti.

19:00 Le temps de Verstappen est actuellement de 55,0, plus lent que FP1, mais ils n’ont pas encore monté le pneu souple.

18:59 Pour le moment, le calendrier est dirigé par Verstappen, le médium obtenant 0,1 seconde d’avance sur Ocon et 0,2 seconde sur Bottas avec le dur et Albon avec le médium.

18h58 Pour le moment, seuls les pilotes sortis plus tard des stands, les Red Bulls et les Mercedes, sont en piste.

18:55 Très instable en ce moment Bottas sur le pneu dur, il fait des erreurs.

18h54 Tous les coureurs sont déjà entrés en piste, Bottas est avec le dur utilisé dans les tours d’installation en FP1 et les deux Red Bulls ont commencé avec le médium dans ce premier test de performance avant de passer aux simulations de classement au soft.

18:54 Première fois de Russell avec le dur qui reste à la sixième place à 0,5 seconde du haut des feuilles de temps.

18h52 Problème de boîte de vitesses pour Leclerc qui l’amène à ne pas boucler un temps au tour dans ces FP2.

18:49 Les coureurs de la zone médiane qui avaient pris le départ dans ces 20 premières minutes terminent le premier relais alors que Russell sort déjà avec le dur.

18:46 Leclerc est déjà en piste avec le médium, mais a avorté parce qu’il a cassé quelque chose dans la voiture.

18:45 La vrille de Vettel en T2 au début de son tour lancé.

18h44 Les tours se poursuivent et au milieu Renault et Racing Point alternent les premières positions.

18h44 Les pilotes Red Bull, Mercedes et Leclerc restent à prendre en piste dans ces Free 2.

18:42 Latifi sort des stands avec un ensemble de hard utilisé en FP1, Latifi en est venu à utiliser un jeu de chaque dureté lors de la séance d’essais précédente.

18h41 Les Racing Points effectuent leurs premiers tours avec le médium et se placent devant les pilotes McLaren, Sainz est dans le même dixième de seconde que les deux Racing Points.

18:41 La piste des voitures est pleine et pour le moment nous avons plus de la moitié des pilotes qui roulent et tous sauf Raikkonen ont commencé par le milieu, Kimi roule avec le dur.

18h41 Les simulations de départ pour ce week-end se feront à la sortie de la Pit Lane, les pilotes se tenant sur le côté droit de la voie de départ, laissant de la place à gauche pour les pilotes sortant des stands.

18:39 Norris et Stroll sont déjà sur la piste au milieu, Lance commence par une simulation du départ depuis la sortie des stands.

18:38 Sainz termine son premier tour avec le milieu, se classant premier sur les feuilles de temps avec un temps de 55699

18:37 Les pilotes Alfa Romeo effectuent leurs premiers tours et dépassent tous les deux Fittipaldi, Raikkonen en tête avec le dur pour le moment.

18:36 Sainz commence avec le milieu comme Magnussen tandis que Fittipaldi continue de faire des tours avec le milieu.

18:35 Les pilotes Alfa Romeo commencent par une comparaison des pneus avec leurs pilotes, Raikkonen commence avec le dur et Giovinazzi le fait avec le médium.

18:33 Première fois de la séance établie par Fittipaldi, terminant son tour avec le milieu en 56,9sec.

18:33 La Direction de Course pénalisera également les coureurs qui recherchent un écart dans la section entre T4 et T9, qui est la nouvelle partie, et ils le font parce que c’est une zone très étroite, cahoteuse et où les pilotes vont très vite.

18:31 La Direction de Course a fixé les limites de la piste à la sortie du T8, de sorte que les tours des pilotes qui dépassent les limites de la piste seront éliminés.

18h30 Fittipaldi est le premier à quitter le garage, il le fait avec le médium.

18h30 Début des essais libres 2! Premiers pilotes sur la piste.

18:29 Avec le pneu dur, nous verrons Raikkonen lors de cette séance d’essais libres, alors que la plupart des pilotes rouleront avec le moyen, bien que certaines équipes comme Red Bull ou Renault puissent chercher une comparaison du moyen et du dur avec leurs pilotes, surtout à la fin de la session dans les longues séries.

18:26 Moins de 4 minutes pour démarrer la deuxième séance d’essais libres, qui sera décisive pour les qualifications et pour évaluer la dégradation des pneus pour la course puisque ces séances auront lieu à ce moment, donc tard dans la nuit en Bahreïn.

18h25 Les conditions météorologiques sont favorables sous le ciel nocturne de Bahreïn, la piste est sèche et nous avons une température ambiante de 24ºC et sur l’asphalte elle atteint 26ºC donnant un taux de chauffe de 8%. L’humidité est plus élevée qu’en FP1, passant à près de 75% et le vent souffle 1,9m / s en faveur sur la ligne d’arrivée.

18:23 Lors des premières séances d’essais libres, Russell a réussi à être le plus rapide sur un tour avec la Mercedes, alors qu’il montait à la place de Hamilton qui a été testé positif au coronavirus. À la place que Russell quitte à Williams se trouve Aitken et le remplacement de Grosjean après son grave accident de la semaine dernière est Pierro Fittipaldi.

