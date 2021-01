Il vous permettra d’ouvrir la voiture sans sortir le mobile de votre poche

Il sera disponible à partir du mois d’août

Samsung a conclu un accord avec Audi, BMW, Ford et Genesis afin que sa série Galaxy S21 puisse être utilisée comme clé numérique pour les véhicules compatibles.



Les téléphones portables intelligents ont de plus en plus de fonctions. On peut même dire qu’ils sont devenus un élément essentiel de la société d’aujourd’hui. Conscient de cela, en Samsung veulent aller plus loin et convertir leur Smartphones sur la clé pour ouvrir et démarrer la voiture. C’est ainsi que cela commencera à partir d’août 2021 sur les modèles compatibles de Audi, BMW, Gué et Genèse, fabricants avec lesquels un accord a été conclu. En ce sens, BMW a déjà annoncé que sa nouvelle iX verra le début de la technologie Digital Key Plus, cette fois avec le iPhone de Manzana en tant que protagoniste.

La clé numérique Samsung commencera dans tous les cas à partir des modèles de la série Galaxy S21. Il suffira d’approcher la voiture pour qu’elle reconnaisse notre appareil et s’ouvre. Ceci est possible grâce à la technologie UWB, qui est l’acronyme de ultra-large bande, ultra-large bande, qui vous permet d’implémenter en toute sécurité le mobile comme clé. Ce système peut également être partagé avec d’autres utilisateurs.

Dispositif Samsung il envoie des pulsations entre lui et la voiture associée qui, lorsqu’il les détecte, s’ouvre directement. Dans le cas où la technologie n’est pas disponible UWB, vous pouvez également utiliser le Smartphone comme clé via NFC, qui est une technologie de communication sans fil haute fréquence à courte portée.

La fonction, comme nous l’avons dit, sera disponible à partir du huitième mois de cette année pour toutes les voitures avec NFC ou UWB qui sont également compatibles avec la norme de clé numérique de l’Automobile Connectivity Consortium. Les appareils Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra prennent en charge UWB, tandis que le dongle NFC est pris en charge par le Galaxy S20 et supérieur.

