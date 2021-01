Le pilote français partagera le pilotage de l’Odyssey 21 avec Jamie Chadwick

Lance Woolridge sud-africain, pilote de réserve et de développement

Veloce Racing, l’équipe dirigée par Jéan-Eric Vergne et Ian Davies, a annoncé le multidisciplinaire Stéphane Sarrazin comme coéquipier de Jamie Chadwick pour la première saison à Extreme E.



Sarrazin a brillé au Championnat du Monde d’Endurance, avec six podiums aux 24 Heures du Mans et trois victoires à Petit Le Mans. En 1999, il a participé au Grand Prix de Formule 1 du Brésil et a été testeur pour l’équipe Prost jusqu’en 2002.

Il a également couru en Formule E pendant quatre saisons et a un bon palmarès en rallye, avec une victoire au Rally Corsica et un podium au Rally Monte Carlo. Cette expérience vous aidera à faire face à la variété de surfaces et de conditions que vous rencontrerez sur l’Extreme E.

“Je suis ravi d’avoir conclu un accord avec Veloce Racing pour disputer la première saison d’Extreme E. C’est une nouvelle catégorie qui a déjà attiré beaucoup d’attention internationale, le concept est extrêmement excitant et motivant, tant sur le plan compétitif que personnel et le le défi ne sera pas comme les autres », a souligné Sarrazin.

Sarrazin et Chadwick bénéficieront du soutien du sud-africain Lance Woolridge lors de la prochaine campagne. Le spécialiste du tout-terrain est un expert en endurance et se réjouit d’offrir toute son aide à l’équipe.

“Nous sommes ravis d’annoncer que Stéphane est notre pilote masculin pour la première saison d’Extreme E et de confirmer Lance comme pilote de développement et de réserve”, a déclaré Ian Davies, responsable de Veloce Racing.

“Ils nous ont tous les deux essayés à MotorLand Aragón le mois dernier et, pour être honnête, ils nous ont donné un vrai mal de tête au moment de choisir. Comme nous ne voulions pas perdre non plus, nous avons finalement décidé de les signer tous les deux”, a expliqué Davies.

La saison 2021 Extreme E débutera en Arabie saoudite en avril, se rendra au Sénégal en mai, au Groenland en août, au Brésil en octobre et se terminera en Patagonie argentine en décembre.

