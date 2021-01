La fusion de FCA et PSA pourrait redéfinir les activités sportives du groupe

Si Alfa Romeo quitte le Grand Circus, Sauber pourrait s’associer à Renault

L’avenir d’Alfa Romeo en Formule 1 dépend de Stellantis, le nom qui adoptera le groupe issu de la fusion de Fiat-Chrysler et du groupe PSA. Depuis l’Italie, ils assurent que parmi les projets de ce nouveau géant de l’automobile est de redéfinir les activités sportives du groupe, à commencer par Alfa Romeo.



Alfa Romeo est le sponsor principal de Sauber. La marque italienne a rebaptisé l’équipe suisse il y a trois ans, mais Fréderic Vasseur a exprimé à plusieurs reprises que le lien avec Alfa Romeo ne devait pas être éternel. Aujourd’hui, l’avenir sportif d’Alfa Romeo est mis en doute à la suite de la fusion des marques Fiat-Chrysler et du groupe PSA, dernier grand tremblement de terre de l’industrie automobile.

Le maintien de la marque en tant que sponsor de Sauber dépendra des plans industriels du Groupe qui découleront de la fusion, qui devrait être achevée au premier trimestre 2021.

D’Italie, en particulier La Gazzetta dello Sport, ils prévoient qu’une redéfinition des plans sportifs de toutes les marques impliquées dans la fusion est proposée. Il s’agit de Peugeot, Citroën, DS et Opel / Vauxhall de PSA et Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, RAM, Dodge et Jeep de FCA.

En octobre dernier, Sauber a signé le renouvellement avec Alfa Romeo mais seulement pour un an. Maintenant, il y a des rumeurs qui suggèrent que la marque italienne quittera la F1 après 2021. Non seulement à cause de la fusion annoncée, mais aussi parce que les modèles Stelvio et Giulia n’ont pas fini de décoller et que les chiffres de vente ne sont pas comme prévu.

Cette éventuelle fin de la relation peut également mettre fin à la collaboration de l’équipe avec Ferrari. Le fait que les hommes de Maranello aient élargi leurs liens avec Haas peut être le signe d’un futur désengagement de Sauber.

Le vide qu’Alfa Romeo peut laisser à Sauber ouvre cependant la porte à de nouvelles voies. Renault serait considéré comme l’alternative pour Sauber pour entamer une nouvelle étape à partir de 2022. Avec McLaren optant pour le moteur Mercedes, Renault se retrouve sans clients pour donner son moteur. Il faut se rappeler que Sauber et Renault ne sont pas des étrangers: précisément l’homme qui dirige Sauber maintenant était à la tête de Renault lorsque la marque a choisi de revenir en F1 avec sa propre équipe.

Pour Alpine, un partenariat avec Sauber peut être une formule gagnante: ils obtiennent plus de visibilité et plus de données sur quatre voitures au lieu de seulement deux. Sauber pourrait également bénéficier de la riche Young Driver Academy d’Alpine, dont même la gamme 2022 de Hinwil pourrait sortir. Peut-être une porte d’entrée vers la F1 pour les pilotes pour l’instant sans lieu comme Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, Oscar Piastri et Théo Pourchaire.

Un grand tremblement de terre qui changerait le paysage de la F1, mais avec des synergies intéressantes. Nous devrons être au courant des décisions de Stellantis.

