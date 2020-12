Ils doublent leurs points pour la deuxième équipe de la troisième Coupe du monde de F1

Williams termine deuxième, Mercedes troisième

Red Bull a terminé 2020 de la meilleure façon, avec une nouvelle victoire non seulement sur la piste mais aussi sur la voie des stands. Une belle performance qui les a amenés à doubler les points à la deuxième équipe, Williams, qui était très proche, mais devant Mercedes. Les arrêts ont été un peu plus lents cette fois, car ils sont restés à 2,48 secondes, rien à voir avec les temps de refroidissement obtenus lors des tests précédents.



Max Verstappen était à nouveau la référence, avec un temps de 2,36. Nicholas Latifi avec Williams était à la deuxième place, très proche d’Esteban Ocon, tous deux environ 2,5 secondes, légèrement plus rapides que Valtteri Bottas et Lando Norris. Antonio Giovinazzi et Alex Albon ont également pu faire des arrêts très rapides, et être en 2,6 secondes. En clôture otp 10, toujours sous trois secondes, on retrouve Lewis Hamilton, George Russell et Lance Stroll, dans un temps de 2,9 secondes. Cette dernière course n’a pas apporté de grands changements au classement final.

Red Bull a remporté le championnat de manière très confortable, doublant ses points au deuxième classé, Williams, dix points d’avance sur Mercedes. Alfa Romeo a terminé à la quatrième place, dans un territoire très confortable, à quelques pas de Renault, AlphaTauri et McLaren. Avec moins de cent points, la Ferrari et Racing Point ont terminé et Haas a terminé avec seulement trois points.

Dans le reste de la course, c’était très conditionné par le tracé d’un arrêt et la seule entrée que presque tous les pilotes ont faite. Dans cette situation, Red Bull était la référence, réussissant une fois de plus à placer ses deux pilotes parmi les quatre arrêts les plus rapides de la course, et donnant à Verstappen le rythme le plus rapide de la course, trois dixièmes de mieux que Bottas et presque une seconde de mieux. que Hamilton. Le reste des équipes est resté à une petite distance de quatre dixièmes, entre Alfa Romeo qui était deuxième et Ferrari, huitième. Alfa a réalisé avec Giovinazzi la troisième étape la plus rapide de la course, légèrement plus rapide qu’Ocon et Renault. Williams, McLaren et Mercedes sont restés dans le même dixième et presque centième, avec la moyenne des deux arrêts effectués entre leurs deux pilotes. Dans les 22 secondes sur la route des stands, Racing Point et Ferrari se sont retrouvés, avec des arrêts nets, mais un peu plus lents que leurs rivaux, ce qui les a amenés à abandonner un peu de temps. AlphaTauri a été exclu de ces positions, en raison des problèmes que Daniil Kvyat avait, et Haas, très affecté par les problèmes de la voiture de Pietro Fittipaldi.

ARRÊTS PLUS RAPIDES À ABU DABI

Verstappen: 2,36 secondes

Latifi: 2,48 secondes

Ocon: 2,49 secondes

Bottas: 2,52 secondes

Norris: 2,58 secondes

Giovinazzi: 2,61 secondes

Albon: 2,62 secondes

Hamilton: 2,91 secondes

Russell: 2,92 secondes

Balade: 2,95 secondes

WORLD STOP FINALE

Red Bull: 555 points

Williams: 264 points

Mercedes: 253 points

Alfa Romeo: 158 points

Renault: 123 points

AlphaTauri: 107 points

McLaren: 101 points

Ferrari: 79 points

Point de course: 74 points

Haas: 3 points

