Le Seat eScooter 125, une moto avec jusqu’à 137 kilomètres d’autonomie et batterie amovible

Seat Mó est la nouvelle marque de mobilité urbaine de Seat, et elle a mis en vente à la fois le scooter eKickScooter 65 et le moteur eScooter 125. Ce dernier est déjà en vente au prix de départ de 6 250 euros.



Siège Mó commence à rouler avec un nouveau scooter électrique d’une autonomie de 65 kilomètres, le Seat Mó eKickScooter 65, et une moto électrique d’une autonomie de 125 kilomètres, le Seat Mó eScooter 125, qui est l’aboutissement du concept Seat e-Scooter présenté en novembre 2019.

“Nous voulons rendre la mobilité individuelle accessible à tous avec Seat Mó. Casa Seat sera le centre de ses opérations et Barcelone sera le terrain d’essai pour le développement de nouvelles solutions de mobilité qui seront exportées vers le reste du monde”, a déclaré Wayne Griffiths, vice-président des ventes chez Seat et directeur de Cupra.

Aux commandes de Seat Mó sera Lucas Casasnovas, qui a déclaré que «le Seat Mó eScooter 125, le Seat Mó eKickScooter 65 et notre entrée dans le monde des motos partagées démontrent notre engagement à nous adapter aux nouveaux besoins des villes et de leurs résidents, leur apportant des solutions efficaces et durables. ”

SEAT MÓ eSCOOTER 125

La Siège Mo eScooter 125 C’est la première moto électrique de l’histoire de la marque. Il est destiné à un usage privé et les clients peuvent l’acheter pour 6 250 euros ou en souscrivant à un service d’abonnement pour 200 euros par mois. Grâce au plan Moves, le prix peut atteindre 5500 euros.

La moto a un moteur électrique de 12 chevaux et c’est l’équivalent d’un 125 centimètre cube, avec un couple de 240 Newton mètre et une vitesse de pointe de 95 kilomètres / heure, ainsi qu’une accélération en 0-50 de 3,9 secondes qui le rendent idéal pour la mobilité urbaine.

Il a une autonomie jusqu’à 137 kilomètres. Seat calcule que ses propriétaires n’auront besoin de le recharger qu’une fois par semaine, car la plupart des trajets effectués par ville sont de courte durée.

La batterie de 5,6 kilowattheures peut être retirée de la moto pour une recharge pratique à la maison ou au bureau.

Seat mettra également en circulation une version de l’eScooter 125 spécialement conçue pour les services de mobilité partagée, qui pourrait bénéficier de la possibilité d’échanger sa batterie pour maintenir la flotte en mouvement constant.

La eScooter 125 il peut également être utilisé avec un système d’abonnement. Il coûte 75 euros par semaine, 200 euros par mois ou 450 euros par trimestre selon la modalité d’abonnement choisie.

Le vélo, entré en production fin décembre 2020, peut être peint en trois couleurs différentes: Daring Red, Aluminium Grey et Oxygen White.

Seat Mó eScooter 125

SEAT MÓ eKICKSCOOTER 65

Il Seat Mó eKickScooter 65 C’est le nouveau scooter électrique de la marque.

Il a une autonomie de 65 kilomètres, soit 40 kilomètres de plus que l’autre scooter de la société, le Seat EXS KickScooter, qui sera désormais connu sous le nom de Seat Mó eKickScooter 25.

Le nouveau scooter a une vitesse de pointe de 20 kilomètres / heure et permet une charge complète en six heures. Il est équipé de feux avant et arrière, de feux stop et de réflecteurs pour une bonne visibilité.

Il en coûte 799 euros, bien qu’il puisse être acheté en abonnement à partir de 25 euros par semaine ou 75 euros par mois.

Seat Mó eKickScooter 65

