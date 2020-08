Date publiée: 28 août 2020

Sebastian Vettel compte sur une «réinitialisation» pour essayer de soulager ses problèmes et ceux de Ferrari au Grand Prix de Belgique – où ils étaient en concurrence avec Williams lors des essais de vendredi.

Il y a un an à Spa-Francorchamps, Ferrari a bloqué la première ligne de la grille, puis Charles Leclerc a remporté la course depuis la pole position – entamant une série de trois victoires consécutives en septembre pour les géants italiens.

Cependant, depuis lors, leur déclin a été tel que Leclerc et Vettel ont terminé P15 et P17 en FP2 cette fois-ci – derrière les deux AlphaTauri et les deux Alfa Romeo qui ont un moteur Ferrari à l’arrière.

Vettel a également été plus lent que George Russell, qui, il y a 12 mois, était à près de quatre secondes du rythme de Leclerc en Q1.

Même selon les normes lamentables de Ferrari en 2020, cela a marqué un nouveau creux – et Vettel, qui est expulsé de l’équipe à la fin de l’année à l’expiration de son contrat, ne pouvait offrir aucune excuse pour les mauvaises performances de leurs voitures.

«Ce fut une journée difficile pour nous, la voiture était difficile à conduire et je suppose que cela signifie que nous ne sommes pas là où nous devrions être», a déclaré l’ancien quadruple champion du monde.

«Nous cherchons actuellement des options avec le set-up, nous avons beaucoup essayé cet après-midi. Mais oui, réinitialisez, réessayez et essayez quelque chose de différent et je suis sûr que demain sera un peu mieux. «

Ferrari a été une seconde en retard sur leurs temps au tour des séances d’entraînement équivalentes de l’année dernière à Spa, avec Vettel ajoutant: «Ce n’est probablement pas une surprise. C’est aussi le cas dans d’autres événements. »

Une course mouillée dimanche pourrait être l’occasion pour Ferrari de progresser dans l’ordre.

Vettel a déclaré: «Je pense que nous avons déjà eu un aperçu des conditions humides cette année en Autriche et en Hongrie. Ce ne serait pas le plus facile pour nous, mais il y a toujours une chance de mélanger les choses, alors nous verrons ce que nous obtenons. «

Leclerc, quant à lui, n’a guère fait mieux et a souligné l’équilibre de la voiture comme étant le problème majeur.

«Une journée très difficile. C’est probablement une surprise d’être si loin en arrière, en particulier en FP2 », a-t-il déclaré.

«Nous avons essayé pas mal de choses au début. J’ai essayé quelque chose d’assez agressif dans les niveaux d’appui mais ça n’a pas vraiment fonctionné. Nous manquons simplement de rythme pour le moment et nous devons travailler dur pour rattraper le retard, mais je ne m’attends pas à des miracles ce week-end.

«Ça ne fait pas du bien et c’est triste de voir Ferrari aussi loin, mais comme toujours, notre travail en tant que pilotes est de donner le meilleur de nous-mêmes et c’est exactement ce que j’essaye et ce que Seb essaie de faire dans la voiture.»

La perspective de la pluie n’a pas enthousiasmé Leclerc.

Il a ajouté: «Nous avons beaucoup de mal avec l’équilibre ce week-end et normalement sous la pluie, l’équilibre se détériore et les problèmes que vous avez sur le sec sont pires sous la pluie.

« Je pense donc que ce sera difficile si nous ne trouvons pas de solution pour essayer de résoudre les problèmes d’équilibre que nous avons eu aujourd’hui. »

