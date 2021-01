Le couple de l’équipe BRX a subi un “ calvaire ” dans ce Dakar

C’est le pire résultat de Loeb et Elena au Dakar

Sébastien Loeb et Daniel Elena ont été contraints de quitter le Rallye Dakar 2021 après d’innombrables revers, de sorte que les seuls BRX Hunter T1 qui restent en course pour le moment sont Nani Roma et Alex Winocq.



Le «calvaire» de Loeb et Elena a commencé dans la première étape avec trois crevaisons, et le décompte a ensuite été porté à 12 crevaisons. Le copilote monégasque a même plaisanté en disant qu’il allait revenir du Dakar un «taureau» après avoir changé autant de roues.

Mais, en plus des crevaisons, dans la sixième étape, les problèmes les plus graves ont commencé – sans compter les problèmes de navigation précédents ou même la «colère» due à une pénalité. Le couple de l’équipe BRX s’est cassé un bras de suspension et, après avoir attendu quelques heures l’assistance en raison d’une erreur logistique, a conclu la journée sous le couvert de la nuit.

La journée de repos était très bonne pour eux, mais dans la première partie du marathon, d’autres problèmes allaient arriver. Dans la dernière partie de la spéciale, alors qu’ils étaient sur un bon rythme, un moyeu cassé à 30 kilomètres de l’arrivée signifiait perdre près de deux heures… et devoir mettre la main sur la voiture sans l’aide de ses mécaniciens.

Daniel Elena lui-même a reconnu ce matin que l’objectif était simplement de surmonter la deuxième partie du marathon et d’atteindre le bivouac Neom, car la voiture était en très mauvais état: seulement trois étriers de frein, une seule roue de secours … et non camion de service, car hier, il est également tombé en panne.

Cependant, deux autres crevaisons de la huitième étape ont été définitives pour l’abandon de Loeb et Elena; le premier était au kilomètre 43 et le second au kilomètre 83. Le pilote français a quitté la spéciale pour se rendre à Neom par la route, ce qui n’a fait que confirmer son abandon.

Il faut se rappeler que Loeb et Elena ne pourront pas se réengager à travers l’expérience de Dakar car, bien sûr, ils font partie de ceux considérés comme «élite». C’est leur pire résultat sur les cinq participations au Dakar, puisque leur seul abandon avait eu lieu en 2018 et dans cette édition ils ont remporté au moins une victoire d’étape; dans celui-ci, aucun.

