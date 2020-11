Le manager allemand veut voir plus de combats et de dépassements sur la piste

Il pense qu’avec la nouvelle réglementation pour 2022, une F1 plus égale sera vue

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, dit que vouloir avoir la meilleure voiture fait également partie de l’ADN de la Formule 1. L’Allemand est clair que tout le monde veut voir des courses égales et concurrentes, mais il est clair que dans ce sport, personne ne dit non. d’avoir la voiture la plus compétitive, car c’est la clé du succès.



Seidl soutient que tous les fans et travailleurs de Formule 1 veulent voir des courses avec beaucoup de combats sur piste et beaucoup d’égalité pendant tous les tours. Cependant, la concurrence est faussée lorsque l’écart entre les équipes est trop élevé, comme cela a été le cas pour Mercedes à l’ère hybride. Bien sûr, Seidl lui-même indique clairement que tout le monde veut et travaille pour avoir la meilleure voiture.

“Il est clair que nous voulons tous voir les voitures se battre sur la piste, nous voulons voir des dépassements et pas toujours les mêmes voitures devant. Ce serait bien de voir les pilotes pouvoir gagner beaucoup de positions et passer des dernières positions à la zone supérieure”, Seidl a reconnu dans les mots recueillis par le magazine britannique Autosport.

“Bien sûr, en même temps, en Formule 1, vous voulez avoir la meilleure voiture dans des conditions normales et que ce soit celle avec les meilleures performances sur toute la grille. Il est normal de vouloir avoir la voiture la plus rapide en qualifications et en course aussi. de l’ADN de ce sport », a-t-il ajouté.

Le chef d’équipe McLaren est convaincu qu’en 2022, avec l’arrivée de la nouvelle ère, la compétition sera beaucoup plus uniforme. Le manager allemand espère que les voitures pourront se rapprocher les unes des autres afin de voir plus de dépassements. De plus, le plafond budgétaire réduira considérablement les différences entre les équipes.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses positives à venir pour 2022 grâce au nouveau règlement technique. Cela devrait aider à voir les voitures plus proches les unes des autres, afin d’avoir plus de dépassements. De plus, la grille serait plus unie grâce au plafond budgétaire. Je ne vois aucune raison être pessimiste », a déclaré Seidl pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard