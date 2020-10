La pandémie par COVID-19[feminine Il a révolutionné le mode de vie de toute la population du monde, car il a forcé des mesures de précaution à prendre pour assurer la sécurité de chaque individu. Cependant, dans le secteur automobile, certains conducteurs américains ont rapidement développé de mauvaises habitudes de conduite.

Selon les informations de MSN Autos, il y avait moins de voitures sur la route, mais plus de gens accéléraient, en partie parce que la police a cessé d’appliquer autant d’arrêts routiers pour minimiser la propagation du coronavirus. L’utilisation de la ceinture de sécurité a diminué et davantage de personnes sont mortes en raison de l’alcool ou d’autres drogues dans leur système.

Un rapport du Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a montré que les routes américaines sont nettement plus dangereuses à l’époque du COVID qu’auparavant. Il y a également eu une augmentation du nombre de décès par kilomètre parcouru, plus tôt cette semaine.

“En avril, nous avons vu des signes inquiétants”, a-t-il déclaré. Nanda srinivasan, Administrateur associé de la NHTSA pour la recherche et le développement de programmes.

«Les excès de vitesse à travers le pays semblaient augmenter à l’époque, comme l’ont indiqué divers journaux. Il semblait que plus de conducteurs ne bouclaient pas leur ceinture. Et nous avons eu des signes précoces inquiétants de l’augmentation de la consommation de drogues et d’alcool », a-t-il ajouté.

L’une des raisons pour lesquelles la NHTSA peut comparer les nombres pré-COVID à ce qui se passe actuellement est qu’elle a commencé à examiner les les niveaux de drogue et d’alcool des «conducteurs mortellement blessés et autres victimes d’accidents de la route» l’automne dernier dans cinq centres de traumatologie de niveau 1 à haut débit sur la côte Est.

L’étude a fini par inclure plus de 3 000 décès, mais comme il s’agissait d’un «échantillon de commodité» et n’a duré que sept à neuf mois (différents centres ont commencé à collecter des données à des moments différents), les chiffres peuvent ne pas être représentatifs. à travers le pays et peuvent montrer des fluctuations saisonnières qui ne pourraient être remarquées que si la NHTSA avait des années de données à analyser.

Le sang a été prélevé à des fins cliniques lorsque des personnes ont été emmenées aux urgences ou à la morgue après l’accident, et le sang a ensuite été testé pour l’alcool et une foule de drogues pouvant altérer les fonctions cognitives. Bien que les procédures de test aient changé une fois que la pandémie a frappé, le fait que l’étude était déjà en cours signifiait que la NHTSA pouvait voir s’il y avait des changements notables pendant la pandémie.

Pour tous les usagers de la route, le nombre de personnes décédées et testées positives pour de l’alcool, Il a passé 21,3% avant le 16 mars au 26,9% pendant l’urgence de santé publique COVID-19. La présence de cannabinoïdes Il a passé de 21,4% à 31,2%., tandis que le Opioïdes ils sont partis 7,6% a 12,9%.

Dans l’ensemble, les conducteurs de véhicules ont montré «une prévalence globale des drogues significativement plus élevée pendant l’urgence de santé publique, avec 64,7% de tests positifs pour au moins un médicament actif, contre 50,8% avant l’urgence de santé publique va commencer », a déclaré la NHTSA.

Une fois ventilés par sexe, les hommes étaient plus susceptibles de subir un test positif dans l’une de ces trois catégories que les femmes. De plus, les taux positifs étaient plus élevés le week-end que les jours de semaine.

Alors que les dangers de la conduite pendant le COVID commençaient à devenir clairs pour le NHTSA, l’administration a changé la façon dont elle transmettait les messages de sécurité au peuple américain. Au début de la pandémie, l’administration a reporté les campagnes de sensibilisation du public sur la distraction au volant et l’utilisation de la ceinture de sécurité jusqu’à la fin de cette année. En mai, la NHTSA a lancé une stratégie médiatique axée sur la vitesse et la sécurité, notamment la publication d’un éditorial et la réalisation d’une campagne radio nationale de 4 millions de dollars.

«Ces messages visaient à expliquer aux gens comment nous assurer que nous aidions nos camionneurs à être en sécurité sur les routes, à assurer la sécurité de nos forces de l’ordre et des premiers intervenants et à garantir que nos mécanismes sont en place. place et nous ne sommes pas gênés dans le processus de réponse à l’urgence de santé publique », a-t-il déclaré Srinivasan. “Les routes ouvertes ne sont pas une excuse pour la vitesse.”

À l’avenir, l’administration a déclaré qu’elle tiendrait cinq panels multipartites en octobre pour essayer de changer le comportement de conduite à risque identifié dans ce rapport.

