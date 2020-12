Un jour comme aujourd’hui, il y a sept ans, Schumacher a subi un grave accident de ski

Ces dernières semaines, sa femme, Corinna, et Jean Todt ont parlé de Michael

Aujourd’hui marque le septième anniversaire du grave accident de ski subi par Michael Schumacher dans les Alpes françaises. Un événement qui a éloigné encore plus le hept-champion des projecteurs et dont son état de santé n’est connu que par son entourage le plus proche.



Schumacher a subi une blessure à la tête ce jour-là il y a sept ans et a été admis à l’hôpital dans le coma. Le septuple champion a passé six mois dans le coma et depuis lors, son cercle le plus proche a farouchement protégé sa vie privée, de telle sorte qu’il existe peu de données sur son état de santé actuel.

Pendant toutes ces années, de nombreuses rumeurs ont été publiées que la famille et le représentant du pilote ont démenti. Corinna a déposé plusieurs plaintes – dont l’une pour vol et vente des dossiers médicaux de son mari – à des photographes qui se sont approchés des environs de sa maison pour capturer une exclusivité.

Le peu que l’on sache, c’est qu’il continue de se remettre pour mener une vie plus normale et qu’il reçoit de fréquentes visites du président de la FIA, Jean Todt, avec qui il a assisté à des courses de Formule 1 depuis la Suisse, où Michael réside.

“Je suis très discret sur le sujet de Michael, il a eu un accident très grave en décembre 2013 et qui a malheureusement eu de grandes conséquences. Depuis, il est soigné pour pouvoir retrouver une vie plus normale”, a déclaré Todt il y a deux semaines à une interview pour le journal français Ouest-France.

“Je le vois très souvent, une ou deux fois par mois. Ma réponse est toujours la même: il se débat et on ne peut que lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, que les choses s’améliorent. Il est très bien entouré. Il est dans un endroit où il est suffisamment confortablement installé », a révélé Todt en novembre.

“A bientôt. Bien sûr, c’est très privé. J’aime Michael, j’aime sa famille et je passe autant de temps que possible avec lui et sa famille”, a-t-il déclaré au média hongrois HRT cet été.

C’est précisément Todt qui a voulu remettre un prix commun à Michael et Lewis Hamilton pour avoir réussi à atteindre les sept titres de Formule 1. Il a été recueilli par l’épouse du Kaiser, Corinna, lors du gala des prix FIA qui s’est tenu ce mois-ci. Au cours de la cérémonie, il a livré un message sincère sur l’allemand dans lequel il a parlé au passé:

«Michael a toujours eu un grand cœur pour aider les gens qui en avaient besoin. Pour lui, c’était toujours un plaisir de faire ces choses. Avec ‘Keep Fighting’, nous voulions continuer ce qu’il a commencé, avec toutes ces actions. C’est la clé, c’est ce qu’il voulait faire », expliqua Corinna.

Felipe Massa est un autre qui connaît également son statut. Le Brésilien a parlé de Michael en mai dernier, même s’il ne voulait pas non plus entrer dans les détails.

“Je sais comment il va, j’ai des informations, ma relation a toujours été très proche avec lui, moins avec sa femme, Corinna, car elle ne figurait pas beaucoup dans les courses”, a déclaré Massa sur le programme Fox Sports Soccer File.

«Je pense que l’essentiel dans tout cela est que nous savons que sa situation n’est pas facile, qu’il est dans une phase difficile, mais nous devons le respecter, comme je l’ai fait avec sa famille. Ils n’aiment pas divulguer aucune information, et qui suis-je pour fais le? ”

“Je rêve et je prie chaque jour pour qu’il s’améliore, pour qu’il réapparaisse dans un circuit, surtout maintenant que son fils court, pour qu’il puisse l’encourager et le suivre. Alors je prie pour que cela puisse arriver un jour”, a ajouté Massa .

Ainsi, sept ans plus tard, Michael continue de se remettre. Désormais avec une nouvelle motivation: accompagner son fils Mick à son arrivée en Formule 1 et célébrer ses succès.

