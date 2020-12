Le Mexicain sera le partenaire de Max Verstappen en 2021

Alexander Albon sera pilote de réserve pour l’équipe autrichienne

Sergio Pérez sera annoncé dans les prochaines heures comme le nouveau pilote Red Bull pour la saison 2021. Le Mexicain sera le partenaire de Max Verstappen tandis qu’Alexandre Albon sera relégué au poste de pilote de réserve.



Sergio Pérez pilotera pour Red Bull au cours de la saison 2021, comme prévu par le journal néerlandais De Telegraaf et le magazine SpeedWeek, propriété de Red Bull lui-même. L’annonce officielle sera faite dans les prochaines heures.

Le pilote mexicain rejoindra l’équipe autrichienne après l’une de ses meilleures saisons en Formule 1, avec une victoire incluse dans le GP de Sakhir. Avec son avenir dans les airs pendant la majeure partie de l’année, Checo a réussi à faire face parfaitement à la pression d’avoir à impressionner course par course.

Et il a réussi. Après de nombreux doutes de la part de l’environnement Red Bull et surtout d’Helmut Marko, Pérez a été choisi au détriment d’un Nico Hülkenberg qui attendait lui aussi impatiemment la décision de la marque de boissons énergisantes.

Le plus touché dans cette décision, outre Nico lui-même, est Alexander Albon. Le British-Thai aura le rôle de pilote de réserve après une année très pauvre qui lui a coûté le siège. Il n’a pas convaincu la direction de Red Bull et en raison du manque de ressources au sein de son académie, les Autrichiens ont dû pêcher loin de leur environnement.

Sergio Pérez sera le premier pilote depuis Mark Webber à obtenir un siège dans l’équipe sans avoir un lien préalable avec Red Bull. Son incroyable triomphe à Bahreïn lui a donné une opportunité qui jusqu’à il y a quelques semaines semblait impossible.

Après avoir fait partie de Force India et Racing Point depuis 2014, Checo fabrique ce qui sera probablement la voiture la plus compétitive de sa carrière de course s’il n’y a pas de surprises. Red Bull veut vaincre Mercedes dans le championnat des constructeurs et ils auront un duo très fort pour le faire. La machine dictera quelles sont les vraies opportunités.

