Le fondateur de la catégorie pointe une possible fin de saison au Mexique

“Nous avons dix permutations de course possibles pour 2021”, annonce-t-il

La fondatrice de la série W, Catherine Bond Muir, reconnaît qu’elle ne serait pas opposée à la course en Arabie saoudite, mais note qu’elle pense que l’établissement d’une relation significative avec l’Arabie saoudite prendrait du temps.



L’ajout de l’Arabie saoudite au calendrier de la Formule 1 2021 a été l’un des grands sujets de la semaine. Les W Series n’ont pas encore annoncé leurs huit destinations pour la saison prochaine, mais le fondateur de la catégorie estime qu’il est essentiel d’avoir une relation sérieuse et engagée avec le pays avant de signer, ce qui, selon elle, avec l’Arabie saoudite prendrait du temps.

“Je n’ai aucun problème à Arabie Saoudite tant que nous pouvons établir une relation sérieuse et je pense ça prendrait du temps pour y arriver“, a commenté Bond Muir lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle SoyMotor.com a été présent.

L’Arabie saoudite étant exclue des options à court terme de la série W, le fondateur de la catégorie souligne qu’un début de saison tardif sera le plus probable et prévoit qu’il est possible que la dernière course de l’année soit le Mexique.

«Nous ne pouvions commencer à planifier notre emploi du temps que lorsqu’ils savaient quel était leur calendrier définitif, alors c’est maintenant un problème logistique de savoir où nous pouvons nous permettre d’aller et où nous ne pouvons pas», a déclaré le fondateur de la série W.

“J’ai une liste de dix possibilités de permutations de carrière différentes. Je pense que nous avons probablement un départ plus tardif que l’Australie. Plus nous commençons tard dans l’année, mieux c’est. Je ne connais pas la date de la dernière course. Ça peut finir au Mexique. Il faut rassembler beaucoup de choses », se souvient-il.

Le prochain point d’intérêt à propos de la saison 2021 de la série W est de savoir comment elle sera vue et Bond Muir avance déjà qu’ils ne feront pas partie du bouquet télévisé vendu avec la F1 et qu’ils chercheront à être sur les chaînes qui ont le plus de portée.

“Les gens se demandent si nous allons faire partie du bouquet télévisé F1 et non, nous allons rester politiquement indépendants. Nous allons opter pour les chaînes ayant la plus grande portée. Nous voulons créer une véritable catégorie internationale mondiale et le seul moyen de faire cela, c’est opter pour la plus grande portée », a-t-il souligné.

Dans leur annonce d’aujourd’hui, les W Series annoncent leurs projets de compétition sur piste, mais … qu’en est-il des eSports? Bond Muir a indiqué qu’il ne voulait pas mettre de côté une initiative qui a commencé à la suite de l’arrêt du COVID-19 et qui a atteint un public important.

«Nous allons progresser avec notre e-sport. Je vois l’esport comme une opportunité de toucher n’importe quelle fille dans le monde qui possède un ordinateur. Si vous regardez la mission de la série W, c’est d’encourager plus de femmes à participer à des compétitions sportives. le sport automobile et améliorer les chances des femmes dans le sport automobile de concourir aux plus hauts niveaux du sport automobile », a-t-elle commenté.

“Nous devons attirer le plus grand nombre de filles et de femmes dans le sport automobile et l’e-sport est une excellente opportunité d’atteindre des millions de filles, nous allons donc continuer dans cette voie”, a déclaré Bond Muir en conclusion.

