Le fondateur de la catégorie explique les raisons du calendrier annoncé

La catégorie débutera le 26 juin en France et se terminera le 30 octobre au Mexique

Les W Series ont annoncé hier leur calendrier 2021 avec deux absences majeures: l’Arabie saoudite et l’Espagne. La fondatrice de la catégorie des femmes explique pourquoi cela n’a pas eu de sens de se rendre dans ces deux pays l’année prochaine et prévoit qu’elle ne les exclut pas pour 2022.



Le calendrier 2021 de la Série W débutera le 26 juin au Paul Ricard et se terminera le 30 octobre au Mexique. Le championnat qui a signé cinq pilotes britanniques pour 2020 courra également à Silverstone et dans cinq autres courses.

À partir de l’année prochaine, la série W se déroulera sous l’égide de la F1. L’ajout de l’Arabie saoudite au programme du Grand Cirque a présenté une excellente occasion pour la catégorie féminine de visiter le pays pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans le royaume. Cependant, comme Catherine Bond Muir l’a annoncé il y a quelques semaines, ils ne se rendraient en Arabie saoudite que s’ils avaient une relation sérieuse avec eux, ce qui, selon elle, prendra du temps.

Et il en a été ainsi. L’Arabie saoudite devra attendre, tout comme l’Espagne. Outre le temps qu’il faut pour établir une relation sérieuse avec l’Arabie saoudite, Bond Muir explique les raisons pour lesquelles ces deux pays ont été exclus du calendrier pour 2021.

La catégorie précise qu’ils avaient une totale liberté de choisir les circuits dans lesquels ils voulaient accompagner la F1. Cependant, ils avaient leurs propres restrictions qui limitaient leurs mouvements.

En premier lieu, la poursuite d’un début de saison le plus tard possiblePour assurer les supporters dans les tribunes, il leur a fait exclure des circuits comme l’Espagne et Monaco.

La deuxième exigence était continuez l’excitation, quelque chose de plus simple à faire avec un calendrier continu, pas d’événements isolés, et compressé, dans ce cas, d’une durée de quatre mois.

«Nous voulions un championnat passionnant en 2021, où les courses étaient aussi rapprochées que possible. Nous avons pris en compte ce qui se passe dans le monde et nous voulions un début de saison tardif car si possible, nous voulons avoir des fans dans les tribunes et nous nous attendons à ce que le monde revienne à la normale en juin de l’année prochaine », a déclaré Catherine Bond Muir, fondatrice de la catégorie.

“Nous adorerions courir en Espagne, nous avons trois coureurs espagnols l’année prochaine et il serait parfaitement logique d’aller en Espagne, mais je pense que c’est plus important lorsque vous planifiez un calendrier, c’est de créer de l’excitation pour les fans et cela signifie avoir des courses ensemble à temps. Malheureusement, le GP d’Espagne de F1 est un peu tôt et cela signifierait le célébrer de manière isolée, nous avons donc pris la décision de commencer plus tard ou le plus tard possible », a ajouté Bond Muir.

L’autre facteur qui a influencé leur sélection a été le coût. Ils pouvaient choisir les carrières qu’ils voulaient, mais évidemment plus de dates, plus d’argent, donc certains ont dû être laissés de côté. De toute évidence, l’incertitude économique causée par le covid-19 a joué un rôle.

“Nous sommes la W Series, nous n’avons pas de voitures dans le monde entier, nous devons les envoyer et malheureusement il n’y aurait pas assez de temps pour envoyer toutes nos voitures, traverser l’Atlantique et arriver à l’heure”, at-il expliqué.

“Nous avions la possibilité d’aller aux courses que nous voulions. Évidemment, c’est une question de coûts que nous avons ce nombre de courses en Europe, c’est incroyablement cher d’expédier des choses partout dans le monde. De plus, si nous avions plus de courses sur d’autres continents, cela nous coûterait beaucoup. Avec l’incertitude du climat économique, je pense que nous avons opté pour un programme tout à fait raisonnable, avec des courses emblématiques avec lesquelles nous pouvons célébrer les femmes impliquées dans le sport automobile, c’est de cela qu’il s’agit », a-t-il résumé .

Par exemple, ils ont opté pour Zandvoort plutôt que Monza, probablement à cause du succès de Beitske Visser, bien que Bond Muir admette qu’il adorerait courir dans le Temple de la vitesse.

«Notre ambition est d’être une catégorie mondiale. Nous voulons vraiment être sur les continents du monde entier, mais c’est notre deuxième saison. Nous avons promis que nous serions plus grands et meilleurs et je pense que d’ici 2021, nous avons livré et créé une catégorie vraiment attrayante. J’aurais aimé être à Monza, ça aurait été fantastique », a admis Bond Muir.

Cependant, Bond Muir ne ferme pas la porte à l’élargissement du calendrier à l’avenir et à la visite de nouveaux continents, il n’est donc pas exclu de visiter l’Arabie saoudite à l’avenir.

“Personnellement, je n’ai aucune objection à y aller, mais j’ai dit que nous y irions si nous pouvions avoir une relation significative et que cela prendrait du temps. Nous ne parlons pas seulement de l’Arabie saoudite, il y a beaucoup d’autres Grand Prix avec lesquels nous avons parlé. encore plus et peut-être que nous sommes en Asie, mais pour le moment, nous venons de publier notre programme 2021 et je ne sais pas où nous allons courir en 2022 », a déclaré Bond Muir pour conclure.

En plus de ses huit courses, la série W organisera une pré-saison de quatre jours avant la fin juin sur un circuit encore à déterminer.

