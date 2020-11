Le pilote brésilien obtient un volant après avoir participé à la finale de cette année avec eux

Il combinera sa position de réserve Red Bull et AlphaTauri avec cette opportunité

Le pilote Sérgio Sette Câmara a obtenu un volant dans Dragon Racing pour la saison de Formule E. 2021. Le Brésilien jouera toute la saison après avoir couru avec l’équipe lors de la finale de cette année à Berlin.



Le pilote de réserve Red Bull et AlphaTauri pilotera toute la saison 2021 de Formule E aux côtés de Dragon Racing. Ce ne sera pas un début, car le Brésilien a déjà couru avec l’équipe en finale de la catégorie cette année à Berlin.

Sérgio Sette Câmara souligne l’apprentissage que cette expérience a entraîné et promet d’appliquer tout cela immédiatement.

“J’ai beaucoup appris sur la façon d’améliorer la voiture et de travailler dans le format de course car il est très différent des autres voitures que j’ai conduites. J’ai passé beaucoup de temps à travailler avec l’équipe d’ingénierie pour apprendre à tirer notre énergie de la manière la plus efficace pour atteindre le meilleur résultat du week-end », a expliqué Sette Câmara dans son communiqué.

“Je suis ravi de pouvoir appliquer mon apprentissage et le travail que nous avons accompli pendant la saison morte lors de ma première saison complète avec l’équipe”, a-t-il poursuivi.

Sette Câmara est conscient que le début ne sera pas facile, mais il est prêt à travailler pour marquer des points à chaque eprix.

“Mon objectif est d’obtenir le meilleur résultat possible après chaque course, d’avoir une belle courbe d’apprentissage dans la catégorie et de profiter de mon temps avec l’équipe Dragon-Penske Autosport. Aussi de grandir avec l’équipe et de continuer la séquence positive que nous avons commencée ensemble. à Berlin, pour constamment concourir pour les points cette saison », a déclaré le pilote brésilien.

Pour sa part, le propriétaire et manager de l’équipe Jay Penske applaudit l’adaptabilité du pilote à la voiture et espère que l’équipe sera compétitive avec les dernières améliorations. Il est également convaincu que le pilote brésilien transformera son potentiel en points en 2021.

“Sérgio a donné à chacun un aperçu de ce que seraient ses six premières courses avec l’équipe à Berlin. Je suis satisfait de son rythme et de la façon dont il s’est adapté aux exigences de la course électrique”, a déclaré Jay.

“Avec le package Penske EV-5 et les progrès que nous faisons dans tous les domaines, j’espère qu’il transformera le potentiel qu’il a montré à Berlin en points constants lors de sa première saison complète avec Dragon-Penske Autosport”, a ajouté Jay pour conclure.

