Robert Shwartzman a dominé de bout en bout la course courte de Formule 2 de la FIA à Bahreïn et a ajouté une nouvelle victoire lors de sa première saison dans la catégorie. Mick Schumacher, pour sa part, maintient la tête du championnat.



Les conditions de cette course ont été très similaires à celles de la course d’hier, étant donné que c’était à un moment similaire. Sous le soleil de Sakhir, l’asphalte a été présenté à une température plus que acceptable de 34 ° C.

La sortie a été considérablement propre. Robert Shwartzman a bien commencé et a parfaitement défendu la première position au premier virage; dans son sillage, Yuki Tsunoda, Marcus Armstrong et Jehan Daruvala.

Derrière, Mick Schumacher est resté à la cinquième place et Nikita Mazepin, avec quelques premiers mètres de beaucoup de «patinage», est tombé à la sixième place, devant Jack Aitken et Callum Ilott.

Mais la malchance a frappé Yuki Tsunoda dans le premier tour. Le Japonais a subi une crevaison sur le pneu arrière droit et a dû passer par les stands, ce qui a entravé sa carrière et ses options au championnat.

Dès les premières barres, Robert Shwartzman a imposé un rythme très élevé et en seulement deux tours, il a ouvert une avance de deux secondes sur Marcus Armstrong; Jehan Daruvala, à presque quatre secondes.

Pendant ce temps, un groupe très «dangereux» s’est formé entre Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Jack Aitken. Il y a eu des combats très serrés pendant quelques tours, mais finalement le Russe a réussi à dépasser l’Allemand.

Sans hésitation, Mazepin a sauté sur Daruvala au cinquième tour et a rapidement jeté son dévolu sur Armstrong. À peu près au même moment, Ilott a dépassé Aitken pour rejoindre le sillage de Schumacher.

Puis, la course a fait demi-tour lorsque Théo Pourchaire a dû «garer» sa voiture dans le premier secteur et a provoqué une voiture de sécurité. Certains pilotes ont osé s’arrêter au stand.

Lors de la relance, Robert Shwartzman a réussi à donner le «pull» au bon moment pour ouvrir une brèche sur un Marcus Armstrong qui a été attaqué par Nikita Mazepin depuis le début.

Mais, dans le groupe arrière, un autre «drame»: Ilott a sur-freiné au virage 10 et a pris Daruvala en tête, ce qui a provoqué une voiture de sécurité virtuelle; Ilott est tombé au bas du peloton et Schumacher a conservé la cinquième place.

La deuxième relance a été plus calme. Shwartzman a mené avec Armstrong et Mazepin très proches. Pedro Piquet a profité de la situation pour grimper à la quatrième place et Mick Schumacher et Guanyu Zhou avaient encore leurs options.

Au onzième tour, Marcus Armstrong a commis une erreur lors du freinage au premier virage et Nikita Mazepin en a profité pour prendre la deuxième place. La bataille pour la victoire, a priori, avec deux Russes.

Entre Robert Shwartzman et Nikita Mazepin, victoire dans la dernière partie de la course, mais le pilote de Prema a su imposer son rythme dans les derniers tours et n’a pas laissé le choix à son compatriote.

En élaboration.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard