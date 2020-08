Robert Shwartzman a repris la tête du championnat de Formule 2 sur Callum Ilott avec une victoire dans la course de sprint à Spa-Francorchamps.

Shwartzman a frappé le front après l’élimination du premier leader Roy Nissany dans une collision avec Dan Ticktum.

Nissany a pris la pole position sur la grille inversée en terminant huitième hier. Il partageait la première ligne avec Guanyu Zhou, avec Ticktum et Shwartzman immédiatement derrière.

Ticktum réalise un superbe départ et devance Nissany avant d’atteindre La Source. Comme toujours, cela s’est avéré une bénédiction mitigée, car Nissany a capitalisé sur le sillage de son rival pour reprendre la tête alors qu’ils couraient dans Les Combes.

Derrière eux, le vainqueur de la course vedette Yuki Tsunoda a affronté le leader Callum Ilott, mettant le leader du championnat hors de la course. C’était une bonne nouvelle pour Shwartzman, et les événements ont continué à basculer en sa faveur après la période de la voiture de sécurité déclenchée par la sortie d’Ilott.

Ticktum a immédiatement attaqué Nissany pour prendre la tête lorsque la course a repris au quatrième tour. Il devançait Nissany lors de la course le long de Kemmel et était sur le point de balayer l’extérieur de son rival aux Combes.

Cependant, Nissany a forcé Ticktum large sur les trottoirs et le pilote DAMS a rebondi sur la piste sur le côté de son rival. Cela a lancé le Trident dans la barrière et hors de la course. Shwartzman a sauté, revendiquant la tête, tandis que Ticktum a glissé à la deuxième place alors que la voiture de sécurité revenait.

La course a repris au septième tour. Shwartzman a réussi son évasion tandis que Ticktum, malgré une plaque d’extrémité avant-droite endommagée, a superbement résisté au reste aussi longtemps qu’il le pouvait. Louis Deletraz a brièvement dépassé le pilote DAMS, mais Ticktum a riposté dans la course aux Combes et a repris la deuxième place.

Marcus Armstrong a abandonné au 11e tour, amenant une brève période de drapeau jaune. Peu de temps après, Ticktum a commencé à se débattre avec des lock-ups. Deletraz avait déjà succombé aux attaques de ses rivaux et Ticktum aussi bientôt.

Mick Schumacher a été le premier à trouver un moyen de passer en deuxième. Guanyu Zhou l’a également suivi, mais s’est efforcé de nettoyer la voiture endommagée du DAMS.

Dans les phases finales, Marino Sato a été frappé par Jehan Daruvala à la chicane. Cela a incité une voiture de sécurité virtuelle sous laquelle, en F2, les pilotes ne peuvent pas au stand pour éviter un changement de pneu en fin de course. L’avance de Shwartzman était suffisamment confortable pour ne pas être en danger, son coéquipier à près de neuf secondes de retard, et l’absence d’une véritable Safety Car lui a sans doute été un soulagement.

Shwartzman a donc confortablement remporté la victoire, Schumacher faisant un doublé pour Prema et Zhou troisième. Le duo Hitech Nikita Mazepin et Luca Ghiotto ont terminé quatrième et cinquième, suivis de Deletraz, Christian Lundgaard, Artem Markelov et Tsunoda. Ticktum est finalement tombé à la dixième place, battant son coéquipier Juri Vips à la ligne par deux dixièmes de seconde.

La victoire de Shwartzman signifie qu’il prend la tête du championnat avec 130 contre 122 pour Ilott. Tsunoda conserve la troisième place du classement sur 111 avec Schumacher juste derrière avec 106.

