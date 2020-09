Date publiée: 2 septembre 2020

Ralf Schumacher pense que Red Bull devrait remplacer Alex Albon en difficulté par Nico Hulkenberg pour s’associer à Max Verstappen.

Albon emprunte actuellement la même voie perfide que Pierre Gasly alors que les deux pilotes promus ont eu du mal à se familiariser avec la voiture.

Par inadvertance, Verstappen n’aide pas la situation, qui continue de dominer la bataille de son coéquipier chez Red Bull et essaie constamment de se battre contre les deux voitures Mercedes.

Avec le duo Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon parvenant tous deux à finir devant Albon lors du dernier tour en Belgique, Schumacher pense que la solution pour que les deux Red Bull se battent près du sommet est d’employer Hulkenberg.

Le pilote allemand, lâché par Renault à la fin de la saison 2019 pour laisser la place à Ocon, a déjà appelé le Dr Helmut Marko de Red Bull pour lui faire part de sa disponibilité. Il est temps de retourner l’appel?

« Max Verstappen était encore une fois le seul combattant contre les deux flèches d’argent », a déclaré Schumacher à Sky Allemagne.

«Pour Red Bull, ce n’est pas une condition durable à long terme et maintenant même Lewis Hamilton dit ce que tout le monde voit et pense:« Malheureusement, les deux pilotes, comme Valtteri et moi, ne sont pas en tête. Cela rend les choses plus difficiles pour eux.

«Je pense que le Dr Marko et toute l’équipe sont également conscients que c’est un problème.

«Si j’étais le Dr Marko, j’appellerais Nico Hülkenberg et je le ferais monter dans la voiture. Il est au niveau de Ricciardo.

«Il pourrait être un grand atout pour l’équipe. Marko aurait alors un deuxième pilote stable, qui a également de l’expérience, qui pourrait aider à développer l’équipe.

Hulkenberg a été lié à la fois à Alfa Romeo et à Haas alors que le pilote remplaçant de Racing Point cherche un moyen de revenir sur la grille pour la saison 2021.

Verstappen a félicité Hulkenberg pour sa performance de qualification au Grand Prix du 70e anniversaire où «The Hulk» a réussi à le propulser en 3e place sur la grille de départ.

« Ils [Racing Point] ont déjà été compétitifs tout le week-end, et je suis très heureux pour Nico », a-t-il déclaré aux journalistes à Silverstone.

«Il aurait déjà dû être sur la grille, et j’espère bien sûr que cette performance lui donnera une place pour l’année prochaine.

Le poing se cogne tout autour Top travail, @HulkHulkenberg # F170 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/2otjFXNepR – Formule 1 (@ F1) 8 août 2020

