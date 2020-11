Wolff n’envisage pas de signer Max en raison des conséquences possibles du mouvement

Expliquez l’air négatif qu’il y avait lorsque Hamilton et Rosberg ont partagé une équipe

Toto Wolff a assuré qu’ils n’envisageaient pas la possibilité de signer Max Verstappen pour Mercedes. L’Autrichien prétend qu’une guerre inutile serait créée entre lui et Lewis Hamilton, ce qui lui rappelle de mauvais souvenirs du passé.



Toto Wolff est franc sur la gamme actuelle de Mercedes. Il n’envisage pas de signer Max Verstappen en raison des éventuelles rivalités qui pourraient survenir entre le pilote néerlandais et Lewis Hamilton.

“Max n’est pas une option pour Mercedes. La présence de Max créerait un duel d’étoiles inutile. Heureusement, avec Valtteri, rien de tout cela ne s’est produit”, a déclaré Toto Wolff, chef de l’équipe Mercedes, à la télévision autrichienne ORF. .

Wolff a remonté le temps pour expliquer sa décision concernant Verstappen. Il a évoqué la relation turbulente entre le sextuple champion du monde et son ancien coéquipier, Nico Rosberg.

Les deux pilotes se connaissaient depuis qu’ils étaient adolescents et se sont liés d’amitié. Mais à mesure que leur rivalité augmentait au sein de Mercedes, la relation hors piste était de plus en plus affectée.

“Nous n’allons jamais comprendre exactement ce qui s’est passé dans la relation entre Nico et Lewis à ce moment-là. Cela remonte à longtemps, en particulier à leurs jours de karting et de junior. Nous avons vu leur amitié se transformer en rivalité puis en hostilité. Cette dynamique entre eux était très difficile à comprendre. Elle a commencé lorsque j’ai rejoint l’équipe en 2013 et elle est allée de mal en pis », a avoué le patron de Mercedes.

Il est arrivé un moment où l’équipe a dû parler aux deux pilotes car la situation était devenue intenable. Apparemment, cela n’a pas aidé, puisque les hostilités n’ont pas disparu.

«C’était une situation très difficile à gérer. Lors des réunions d’équipe, il y avait une énergie très négative dans l’air. À un moment donné, ce n’était plus acceptable et nous en avons parlé. Mais l’hostilité entre les pilotes est restée », a rappelé Wolff pour conclure.

