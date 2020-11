Il peut équiper des moteurs de 200 à 600 chevaux et c’est une étape qui va au-delà de ses modèles traditionnels de kartcross et de la montagne Cm avec moteur moto.

La firme navarraise Silver Car a franchi une nouvelle étape ambitieuse en présentant sa nouvelle Silver Car CS, une plateforme spécialement conçue pour les courses de côte, les événements de montagne, dans le but d’offrir à ses clients une voiture encore plus rapide mais très abordable.



À ce jour, Silver Car proposait des buggies Kart Cross et des véhicules de montagne de la catégorie CM, c’est-à-dire très légers et équipés d’un moteur de moto de 1000 à 1300 centimètres cubes, mais capables d’offrir jusqu’à 200 chevaux, très appréciés en Espagne. mais aussi sur d’autres marchés européens. En fait, ils sont actuellement les rois des compétitions nationales de montagne car ils allient efficacité et prix très contenu, ainsi qu’une grande facilité d’entretien.

Le nouveau véhicule peut monter des moteurs plus puissants jusqu’à 600 chevaux, à choisir par l’acheteur en fonction de son budget, de ses besoins et de ses exigences. Le véhicule est conforme aux normes FIA E2-SC et a été homologué.

Le véhicule a été entièrement conçu par ordinateur. C’est une barqueta, c’est-à-dire la première voiture «découverte» de la marque. Il dispose d’un châssis multi-tubes renforcé de panneaux en aluminium et carbone, et équipé de l’arc de sécurité réglementaire FIA. Suspensions «Push road» avec amortisseurs réglables Nitron. Freins AP Racing. La carrosserie de base est composée de 4 pièces de fibre de verre renforcée, mais elle peut être commandée en Kevlar, fibre de carbone, etc.

La carrosserie a été étudiée aérodynamiquement, elle est conçue pour offrir un appui adéquat grâce au soubassement de la voiture, en plus de l’aileron arrière réglable et du «plateau» avant.

En tant que moteurs, vous pouvez opter pour un 2 litres atmosphérique avec 200 chevaux, un 1.1 Turbo avec 450, un 1.3 Turno avec 550 et un 1.6 Turbo avec 600 chevaux, ainsi qu’un 3.0 atmosphérique également avec 600 CV. Tous couplés à une boîte séquentielle à 6 rapports. Le poids de la voiture varie entre 370 et 550 kilos, selon le moteur choisi.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard